Londýn - Mezi nominanty na prestižní hudební ceny Brit Awards jsou letos zpěváci Ed Sheeran, Dua Lipaová, Liam Payne a Stormzy. Cena kritiků byla oznámena předem, její držitelkou se stává zpěvačka Jorja Smithová. Brit Awards jsou obdobou amerických Grammy.

Z největšího počtu nominací se může těšit dvaadvacetiletá zpěvačka Dua Lipaová z rodiny kosovských Albánců, kteří do Británie přišli v 90. letech. Loni se jí podařil průlom hitem "New Rules". Soutěžit bude v pěti kategoriích včetně nejlepšího alba, nejlepšího singlu a nejlepší ženské umělkyně. V této kategorii jí konkurují Jessie Wareová a vítězka roku 2015 Paloma Faithová.

Zpěvák a textař s irskými kořeny Ed Sheeran je nominován ve čtyřech kategoriích - na nejlepšího britského sólového zpěváka, nejlepší videoklip, nejlepší single a nejlepší album.

Bývalá hvězda kapely One Direction Liam Payne si nominaci na nejlepší singl a nejlepší videoklip vysloužil za píseň "Strip That Down". Ta se stala hitem nejen v Británii, ale i v Austrálii a Spojených státech.

Rapper a hiphopový zpěvák Stormzy je nominován v kategorii nejlepší album za "Gang Signs and Prayer" spolu s východolondýnským rapperem J Husem a zpěvákem a autorem písní Rag'n'Bone Manem.

Vyhlášení cen se uskuteční 21. února v londýnské O2 aréně. Brit Awards organizuje profesní hudební sdružení British Phonographic Industry. Většina vítězů je vybírána hlasováním více než tisícovky členů sdružení, včetně zástupců nahrávacích společností, tisku, obchodníků s hudebninami, producentů, diskžokejů a sponzorů.