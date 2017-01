Los Angeles - Komedie z oblasti módního průmyslu Zoolander 2 a snímek o střetu komiksových superhrdinů Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti získaly letos nejvíc nominací na filmovou anticenu Zlatá malina. Mezi nominovanými v hereckých kategoriích jsou i držitelé Oscarů z minulých let Robert De Niro, Ben Affleck či Julia Robertsová. Nositele Zlaté maliny za nejhorší film a za nejhorší režisérský a herecký výkon porota oznámí 25. února, uvedla agentura AP.

Satirický snímek Zoolander 2 režírovaný Benem Stillerem, který přišel patnáct let po prvním dílu a který se stal propadákem, si připsal nominací na Zlatou malinu hned devět, včetně těch pro nejhorší film a pro nejhoršího režiséra.

S osmi nominacemi skončil těsně na druhém místě snímek Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti, který rovněž aspiruje na anticenu v kategorii nejhorší film či nejhorší scénář. Za nejhorší herecký výkon je nominován Ben Affleck, který si ve filmu zahrál Batmana. Kritici snímek ztrhali, diváky ale neodradili a celosvětové tržby už přesáhly 870 milionů dolarů, napsala agentura Reuters.

Mezi dalšími nominovanými v kategorii nejhorší film je komedie Děda je lotr s Robertem de Nirem, akční Den nezávislosti: Nový útok, fantasy Bohové Egypta a dokumentární snímek Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party (Amerika podle Hillary aneb Tajné dějiny Demokratické strany).

Řada nominovaných jsou obecně uznávaní herci, jako například Julia Robertsová nominována na nejhorší herečku za svou roli v romantické komedii Svátek matek či v mužské kategorii Johnny Depp za snímek Alenka v říši divů: Za zrcadlem.

Maliny začaly být udělovány v roce 1980 jako protipól filmových Oscarů, v jejichž předvečer se tyto anticeny udělují. Vítězové si ale většinou ocenění nepřevezmou. Také nominace na Zlaté maliny předcházejí vyhlášení oscarových nominací.