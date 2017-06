Praha - Největším štěstím je, když člověk dělá kvalifikovanou práci, ona se mu daří a baví ho, tvrdí filmový a divadelní režisér Jan Hřebejk, který 27. června oslaví padesátiny. V současnosti připravuje sérii Živé terče a dokončuje pro HBO seriál Až po uši. V Divadle Na Jezerce zkouší komedii o nejhorší zpěvačce všech dob, pod názvem Je úchvatná bude mít premiéru 5. října. A tak i oslava jubilea je v pracovním duchu.

Koncem dubna uvedl do kin první část trilogie Zahradnictví, další budou následovat v září a v listopadu. "Ze Zahradnictví mám dobrý pocit, výpovědí vystihuje mě a scenáristu Petra Jarchovského v této životní etapě. Tím, že nejsem distributorem či producentem, nemusím se zabývat tím, zda je to více či méně vtipné než Pelíšky, jimž časově předchází," řekl ČTK.

Na divadelním jevišti debutoval jako režisér na Palmovce před dvaceti lety Hamptonovými Nebezpečnými vztahy. Připravil tam i úpravu scénáře Výstřely na Broadwayi Woodyho Allena a Shafferova Amadea. Hra Je úchvatná Patrika Quiltera bude jeho šestou na Jezerce. Po Manželském vraždění, Kumštu, inscenacích Na dotek, Musíme si pomáhat a Práskni do bot.

Hřebejk vítá práci na divadelním jevišti, baví ho setkávat se s herci a pracovat v pomalejším rytmu, než je natáčení filmu či televize. "Televizní série jsou na rozdíl od filmu snazší, člověk se nemusí stresovat tím, kolik diváků přijde do kin. Druhá série Až po uši mě doopravdy bavila. S jejím střihem musíme být hotovi do září. Živé terče jsou pokračováním 'olomouckých detektivek', točit se budou příští rok," uvedl.

Setkání s Jarchovským považuje za osudové, navzájem si rozumějí. "Není to vždy na sto procent, někdy zabrousí jinam a já se naopak pustím do projektů, do nichž by on autorsky nešel. V tvorbě pro kina se však snažíme držet společnou linii - výpověď o světě, jak ho oba vnímáme," podotkl.

"Moc se mi líbí čínské přísloví, že krásné věci přicházejí samy od sebe a příliš úsilí může ledacos pokazit. To není výzva k jakémusi neusilování, tato definice obsahuje něco, čemu věřím," řekl Hřebejk. Dokladem, že pasivní není, je 18 filmů pro kina, sedm seriálů a další projekty.

Debut Šakalí léta z roku 1993 získal na prvních výročních cenách Český lev ocenění pro nejlepší film i režii. Pelíšky či Pupendo patří k divácky nejoblíbenějším titulům české porevoluční kinematografie. Za válečnou tragikomedii Musíme si pomáhat z roku 2000 byl nominován na Oscara a opět získal Českého lva coby nejlepší režisér. Od Kawasakiho růže se snaží výrazněji věnovat závažným tématům. V roce 2006 vyhrál v Karlových Varech Zvláštní cenu poroty za Krásku v nesnázích, loni tam zabodovala jeho Učitelka cenou pro představitelku titulní role Zuzanu Mauréry.