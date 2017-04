Praha - Přes čtyři desítky let je mu vlastní divadlo malých forem, stále víc ale Milana Šteindlera jako herce i režiséra láká velké jeviště. Ve filmu, jehož režii vystudoval, a má za sebou úspěšné komedie, se chce věnovat i vážnějším tématům. Pracuje ale opět na dvou komediích, byť jedna prý bude severočeský drsný thriller. Muž, který chtěl být dopravním pilotem, si celý život dělá prostřednictvím divadla legraci ze sebe i světa kolem. "Bohužel větší satiru, než je skutečnost, jsem neviděl," řekl v rozhovoru s ČTK. Milan Šteindler oslaví 12. dubna šedesátiny.

Říká, že dnes se nevyhýbá režijně žádným tématům a herecky žádným rolím. "Pokud budu mít pocit, že jimi mohu divákovi něco sdělit a předat nějakou emoci a myšlenku," uvedl. Aktuálně ztvárňuje v muzikálu Rocky podle slavného filmu trenéra hlavního hrdiny. V úterý bude mít na Dobešce pražskou premiéru inscenace Luboše Baláka Tvrz - komedie husitská, kde Šteindler hraje bázlivého hejtmana, který musí odolávat křižácké převaze.

S Davidem Vávrou zakládali Divadlo Sklep, jak se traduje, ve 14 letech ve sklepě u babičky na hromadě uhlí a na hromadě brambor. "Ale vytáhnout paty z domovského přístavu jsem se odvážil až v pozdějším věku," říká ke svému účinkování v karlínském divadle nebo na Letních shakespearovských slavnostech, na něž se v létě zase chystá. Většími rolemi na větších scénách chce prý sobě i divákovi dokázat, že je všestrannější herec. "Velké jeviště je pro herce velká zkušenost. A je pro mě dobrá i jako pro režiséra. Orientuji se i ve velkém prostoru," vysvětluje.

Obdivuje své kolegy Tomáše Vorla nebo Václava Marhoula, kteří se pouštějí do velkých filmových projektů. "Jsou produkčně nezávislí. Ale nejdůležitější je, že jsou duševně nezávislí. A to je to, po čem toužím. Přál bych si dosáhnout duševní a fyzické rovnováhy v antice nazývané kalokagathia a natočit ještě jeden, dva nebo i více filmů, které lidem budou mít co říct nebo je pobaví," říká.

Milan Šteindler je kromě svých filmů a divadla známý také díky České sodě, kultovnímu satirickému televiznímu pořadu z 90. let. Českem nedávno prolétla zlínská inscenace Ovčáček čtveráček, v němž si divadelníci dělali legraci z některých představitelů dnešní české politiky, ale především z mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka. "Zkoušel jsem ho hrát a víc už ho parodovat prostě nelze," uvedl. "Horší je, že velká část naší společnosti celou tu hradní partu jako parodii stále ještě nebere. A tady už bych, jak by řekl pan president Klaus - lehce nadzdvihl obočí!" říká.

Šteindler se narodil 12. dubna, v den, kdy přesně o čtyři roky později letěl do vesmíru jako první člověk Jurij Gagarin. "S přibývajícím věkem jsem si ho čím dál méně vážil. Nakonec mi ho bylo líto. Stal se z něj panák, loutka. Dojem na mne udělala až první cesta člověka na měsíc. Byl to malý skok pro člověka, ale velký šok pro Rusko. V mládí a v době komunismu mě to velmi těšilo," říká Šteindler.

V dětství si prý představoval, že v budoucnosti budou auta už jen létat jako vznášedla nebo se budou řídit sama. A běžně se bude cestovat raketami. "V mládí jsem doufal, že budoucnost bude bez komunistů, i když jist jsem si nebyl. A myslel jsem si, že ve 40 letech už budu vyřízený starý člověk nebo vůbec nebudu," vzpomíná. "Dnes raketami létáme. Auta bez řidiče už zkoušíme. Komunisté jsou tu pořád. Bez nich žít ani nezkoušíme. A já ještě žiju. A ještě nejsem vyřízený. A jak řekl Chaplin - stále se zajímám o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života," srovnává své tehdejší představy s realitou.

"A bude-li znovu zvolen pan prezident (Miloš) Zeman nebo někdo jemu podobný, či dostaneme-li se díky takovým lidem do sféry východu, pak se nechám v raketě vystřelit někam, kde je šance, že existuje nějaká forma života. Doufám, že bude inteligentnější než ta naše," uzavírá.