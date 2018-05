Brno - Největší český výrobce pražců ŽPSV z Uherského Ostrohu na Uherskohradišťsku zřejmě změní vlastníka. Kupuje jej německá společnost Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH. Vyplývá to z webu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který začal transakci posuzovat. ŽPSV dosud patřilo do skupiny OHL Central Europe a bylo sesterskou společností stavební firmy OHL ŽS. Ta je dlouhodobě ve velkých problémech a několik let po sobě ve ztrátě v řádu stovek milionů korun.

Generální ředitel ŽPSV Jan Spevák dnes ČTK, že věc nemůže komentovat, je smluvně vázán mlčenlivostí.

ÚOHS bude posuzovat oblast výroby předpjatých betonových a železobetonových pražců a ostatních výrobků z předpjatého betonu a železobetonu určených pro stavebnictví. Rozhodnout by měl zhruba do měsíce.

O možném prodeji ŽPSV psal v prosinci 2016 španělský list Expansión, a informaci potvrdil zdroj agentury Reuters. List tehdy uvedl, že OHL jedná o odprodeji ŽPSV za zhruba 50 milionů eur (1,35 miliardy Kč). Prodej byl podle listu pro OHL součástí plánu odprodejů nestrategických aktiv v celkové hodnotě asi 300 milionů eur s cílem snížit zadluženost.

ŽPSV měla předloni tržby 1,47 miliardy korun. V roce 2015 měla tržby 2,76 miliardy Kč. Firma tehdy vydělal téměř 1,66 miliardy korun, meziročně zhruba o 1,4 miliardy Kč více. Strmý nárůst zisku byla ale způsoben prodejem akciového podílu ve firmě OHL ŽS za 1,63 miliardy korun.

Historie ŽPSV sahá do roku 1952, kdy byl v Praze založen Podnik pro lomy a štěrkovny. V roce 1963 se firma přejmenovala na Železniční průmyslovou stavební výrobu se sídlem v Uherském Ostrohu, kde je také jeden z jejích výrobních závodů. Další závody jsou v Nových Hradech, Doloplazech, Čerčanech a Liticích. Firma má i dceřiné společnosti na Slovensku a v Bulharsku.