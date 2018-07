Bangkok - Největší česká čerpadla nelze pro záchranu chlapců ze zatopené jeskyně v Thajsku použít. Zjistili to dva čeští hasiči vyslaní v pátek do Thajska, oznámila dnes mluvčí hasičů Nicole Zaoralová. Česko proto nabízí thajské straně menší kalová čerpadla a také potápěče. Česko zatím čeká na odpověď Thajska, zda nabídku využije. Voda uvěznila v jeskyni 12 chlapců a jejich fotbalového trenéra.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) již dříve uvedl, že by v Thajsku mohly pomoci s odčerpáváním vody z jeskyně české pumpy s výkonem až 400 litrů za vteřinu, tedy 24.000 litrů za minutu. Možnost využití těchto čerpadel dnes dopoledne přímo na místě v Thajsku ověřovali dva čeští odborníci. "Bohužel, velkokapacitní čerpadla nelze použít z důvodu jejich váhy a obtížné manipulovatelnosti. Terén je zde členitý a není možné čerpadla na místo řádně dopravit a usadit," sdělila Zaoralová.

"Dalším návrhem bylo využití kalových čerpadel s výkonem 800 litrů vody za minutu, která jsou lehčí a snadno manipulovatelná," doplnila mluvčí. Krizový štáb České republiky, ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) i premiér Babiš podle ní následně rozhodli, že Česko oficiálně Thajsku nabídne deset až 15 kusů kalových čerpadel s desetičlennou obsluhou a také čtyři potápěče.

"V tuto chvíli se čeká na rozhodnutí thajského krizového štábu, jak vyhodnotí situaci, a zda nabídky využije. Poté už je jen otázkou hodin vypravit kalová čerpadla včetně příslušníků HZS ČR (hasičského záchranného sboru) na místo určení," oznámila Zaoralová. "Intenzivně komunikujeme s thajskými úřady, hlavně naše ambasáda v Thajsku," doplnila mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.

Pohřešované členy dětského fotbalového týmu nalezli záchranáři na severu Thajska v pondělí po devíti dnech od chvíle, kdy chlapce a jejich trenéra v jeskyni uvěznila voda. Zatím není jasné, jak zachráněné z jeskyně vyprostit. Diskutuje se o možnostech počkat na opadnutí vody nebo vysvobodit chlapce s pomocí potápěčů.

Česko vyslalo v pátek odpoledne do Thajska dva hasiče, aby mohli posoudit situaci přímo na místě. Jedním z nich je Petr Vodička, který působil například v Íránu po zemětřesení v roce 2003 nebo v Nepálu po zemětřesení v roce 2015, a druhým David Kareš se zkušenostmi ze zásahů po pádu trojské lávky v Praze a výbuších v muničních skladech ve Vrběticích.

Potápěči vynesli z thajské jeskyně dopisy od chlapců a trenéra

Omluvný dopis fotbalového trenéra se dnes prostřednictvím potápěčů dostal k rodičům 12 chlapců uvězněných už dva týdny v jeskyni na severu Thajska. Mladý trenér v něm napsal, že děti jsou pro tuto chvíli v pořádku. Chlapci svým rodinám také poslali vzkazy. Jak napsala agentura AFP, záchranáři se snaží vytvořit alternativní únikovou cestu a vrtají do skály v oblasti jeskyně. Provedli na 100 vrtů, ale na skupinu zatím nenarazili. Podle úřadů je naděje, že se skupinu podaří dostat ven v příštích třech čtyřech dnech.

"Rodičům všech dětí, všechny děti jsou v tuto chvíli v pořádku, pracovníci se o ně dobře starají. Slibuji, že se o děti budu starat nejlépe, jak to půjde. Chci poděkovat za veškerou podporu a chci se rodičům omluvit," vzkázal 25letý fotbalový trenér, který je se svými svěřenci ve věku od 11 do 16 let uvězněný v jeskyni Tcham Luang Nang Non od 23. června.

Dopisy představují první komunikaci 13členné skupiny s okolním světem od úterního zveřejnění videa natočeného britskými záchranáři, kteří ji objevili. Uvěznění chlapci se své rodiče snažili uklidnit a psali o plánech na dobu po vysvobození z jeskynního systému. V tom ale nadále klesá množství kyslíku, čas záchranářům ubírají také očekávané prudké deště.

Proto se týmy záchranářů snaží o vytvoření vertikální únikové trasy. "Provedli jsme sto vrtů, ale zatím pozici (skupiny) neznáme," řekl šéf krizové skupiny Narongsak Osottanakón, který je zároveň guvernérem provincie Čchíengráj, kde se neštěstí stalo. Ujistil také, že děti jsou v dobrém stavu, přesto že v jeskyni ubývá kyslíku.

"Děti se stále mohou procházet a hrát si," řekl guvernér. Britští experti podle něj dospěli k závěru, že prostor, do nějž se skupina před vodou uchýlila, je "v pořádku".

Novinářům Osottanakón sdělil, že i když prší, úspěšně se daří odčerpávat vodu z trasy 3,2 kilometru, která chlapce dělí od svobody. "Dnes pršelo, ale hladina vody je stále na uspokojivé úrovni," řekl Osottanakón. V příštích dnech ale mají přijít intenzivnější srážky. "(Příští) tři nebo čtyři dny budou nejvhodnější pro operaci a záchrannou akci s využitím jednoho z akčních plánů. Budeme-li čekat příliš dlouho, nevíme, kolik vody naprší," dodal guvernér. Upozornil, že silný déšť z minulého týdne měl uvnitř jeskynních prostor podobný efekt jako cunami. Vyloučil možnost, že by se čekalo, až voda opadne a skupina bude moci být vyvedena ven, protože to by znamenalo čekat "do prosince až ledna". "To nepřipadá v úvahu," řekl Osottanakón.

O tom, kdy bude záchranná operace zahájena, rozhodne kvalita vzduchu uvnitř jeskyně a hladina vody. Koncentrace kyslíku klesla podle Osottanakónova pátečního prohlášení ze "zdravých" 21 procent na 15 procent. Pokud klesne pod 12 procent, začne to ovlivňovat organismus lidí, řekl guvernér. Dodal také, že na cestě jsou zahraničí týmy zkušených potápěčů, kteří mají pomoci. "Vyzkoušeli jsme všechny záchranné plány, záchranné týmy vyberou nejméně rizikovou možnost," sdělil Osottanakón.

"Mám se dobře, ale je tady trochu zima. Nedělejte si o mě starosti. Nezapomeňte připravit moji narozeninovou oslavu," napsal jeden z chlapců. "Buďte v klidu, mami a tati. Jsou to dva týdny, co jsem odešel, ale vrátím se, abych vám pomáhal v obchodě," napsal jiný, jehož rodiče vedou malý obchod s potravinami.

Thajští záchranáři se zatím nechtějí do evakuace uvězněných dětí pouštět, protože chlapci si ještě neosvojili potápěčské dovednosti. Osottanakón ale řekl, že pokud by se opět dostavily vydatné deště, potápěči okamžitě zahájí evakuaci skrze dlouhou chodbu s několika úzkými či zaplavenými úseky.

Na místě záchranné práce sleduje 1100 novinářů s kamerami rozmístěnými v rozbahněném terénu v blízkosti jeskyně.

Záchranářská operace si v pátek vyžádala první oběť, když při zásobovací misi zahynul v podzemí na severu Thajska bývalý příslušník zdejšího námořnictva, který se na operaci podílel jako dobrovolník. Dnes má do Thajska dorazit i dvojice českých hasičů, která bude na místě prověřovat, jak by mohla záchrannou akci podpořit Česká republika.