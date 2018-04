Tokio - Nejstarším mužem planety je ve svých 112 letech a 259 dnech Japonec Masazo Nonaka. Podle agentury AP dnes obdržel od Guinnessovy knihy rekordů certifikát, který toto prvenství potvrzuje. Nejstarší ženě na světě je zhruba o pět roků víc.

Nonakova rodina je známá tím, že již po čtyři generace provozuje na severu Japonska hotel s horkými prameny. Právě na severojaponském ostrově Hokkaidó, ve svém domově ve městě Ašoro, převzal dnes Nonaka zmíněný certifikát. Uznání za nejstaršího muže světa oslavil poté velkým dortem.

Nonaka se narodil 25. července 1905 a postupně vystřídal své rodiče ve vedení hotelu, který nabízí hostům koupel v horkých pramenech. Sto pět let staré zařízení nyní provozuje jeho vnučka Juko. Nonaka se ale dosud v horkých pramenech pravidelně koupe, a kromě toho si potrpí na sladké, zvlášť na dorty.

Podle příbuzných je nejstarší muž planety stále schopen pohybovat se na invalidním vozíku bez cizí pomoci. Každé ráno čte po snídani noviny a baví ho v televizi sledovat zápasy sumó a samurajské filmy.

Všech sedm svých sourozenců Nonaka přežil, stejně jako svou manželku a dvě ze svých pěti dětí. Titul nejstaršího muže planety získal poté, co letos zemřel 113letý Španěl Francisco Olivera.

Nejstarší osobou žijící v Japonsku je v současné době 117letá Nabi Tadžimaová, která by měla být v brzké době potvrzena Guinnessovou knihou rekordů jako nejstarší člověk planety. Do své smrti v září loňského roku byla nejstarším člověkem na světě Jamajčanka Violet Mossová-Brownová, která žila 117 let a 189 dnů.