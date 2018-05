Praha - Kdyby si mohl David Lafata vybrat, nejradši by profesionální kariéru ukončil už po dnešní výhře 1:0 nad Olomoucí a ne až za týden po posledním ligovém kole. Tak moc emotivní prý byl pro šestatřicetiletého kapitána fotbalistů Sparty poslední zápas na letenském stadionu.

"Přiznám se, že občas byly slzy na krajíčku," řekl Lafata, který před zápasem dostal od majitele klubu Daniela Křetínského dres s číslem 112 podle gólů v barvách Sparty. Po utkání poté s rodinou oběhl před tleskajícími tribunami čestné kolečko a do kabiny odešel špalírem spoluhráčů.

"Celý týden mi to běželo hlavou, ale na tohle se dost dobře nejde připravit. Bylo pro mě těžké vůbec se soustředit na fotbal, protože emoce byly velké. Jsem rád, že to dopadlo dobře a rozlučkové kolečko bylo s vítězstvím v zádech," přidal bývalý český reprezentant.

Poslední zápas na Letné zahájil na lavičce a na hřiště přišel až v 59. minutě. Nejlepší střelec ligové historie se hned dostal do tří velkých šancí, ale ani jednu neproměnil a 199. gól v české lize nepřidal. "Počítal jsem s tím, že začnu na lavičce. Ale samozřejmě by bylo hezčí, kdybych mohl hrát od začátku," řekl Lafata.

"Ale rozhodnutí trenéra respektuju. V noci jsem nespal, což se mi moc často nestává. Byl jsem toho plný a sám jsem nevěděl, jak to zvládnu. Moc jsem chtěl dát gól a mrzí mě to hlavně kvůli lidem, co přišli, že se to nepovedlo. Sparta pro mě byla vrchol kariéry a já jsem rád, že končím na vrcholu," dodal.

Lafata se s profesionální kariérou rozloučí za týden v Ďolíčku v utkání proti Bohemians 1905. "Přiznám se, že nejradši bych skončil už teď a na Bohemku bych už ani nejel. Po těch emocích toho mám dost," usmál se bývalý hráč Jablonce, Českých Budějovic nebo Austrie Vídeň na tiskové konferenci.

Během kariéry se Lafata stal šestkrát nejlepším střelcem ligy, ale pomohlo mu to pouze k jedinému mistrovskému titulu. "Někdo jich má víc, někdo žádný, já jsem rád, že mám alespoň ten jeden. Sezonu 2013/2014, kdy jsme ho získali, stavím úplně nejvýš a budu na ní vzpomínat do konce života," prohlásil.

"Samozřejmě bych byl raději, kdyby bylo víc titulů a méně gólů. Ale snažil jsem se v kariéře dělat všechno naplno, abych až jednou skončím, nelitoval, že jsem něčeho mohl udělat víc," dodal Lafata.