Kodaň - Hokejový útočník Filip Chytil se dnes v Kodani stal nejmladším českým střelcem na mistrovství světa. Ve 3. minutě duelu proti Rakousku zvýšil na 2:0 a skóroval tak ve věku 18 let a 251 dnů. Překonal Martina Havláta, který se v roce 2000 v Petrohradu trefil, když mu bylo 19 let a 12 dnů.

"To jsem vůbec netušil. Určitě jsem za to rád. Ale teď bych byl nejradši, kdybychom postoupili přes čtvrtfinále a hráli o medaili," řekl Chytil novinářům po české výhře 4:3. Skóroval poté, co tečoval ve vzduchu střelu Jakuba Krejčíka. "Povedlo se. zkusil jsem do toho dát hokejku a spadlo to přesně pod břevno. Jsem za to rád," uvedl.

Svěřenci trenéra Josefa Jandače sice na šampionátu vyhráli šestý ze sedmi zápasů, souboj s Rakouskem byl ale v závěru nečekaně dramatický. "Hráli dobře, ale my jsme ubrali, z toho pramenily góly," podotkl útočník New York Rangers.

Chytil nedohrál nedělní utkání proti Francii, když po úderu do hlavy musel předčasně odstoupit. Od začátku tak byl hodně natěšený. "Včera jsem odstoupil ze zápasu a předtím dva zápasy nehrál, takže jsem chtěl hrát. Jsem rád za každé střídání, za každou šanci, co mám, a snažím se hrát, co nejlíp to jde," uvedl Chytil.

Odchovanec Zlína opět nastoupil v útoku s Tomášem Plekancem a Romanem Horákem a spolupráci si pochvaloval. "Dali jsme dva góly za dva zápasy. Musím říct, že máme spoustu šancí, můžeme dát víc gólů. Snad to projeví ve čtvrtfinále. Snad si to šetříme na nejdůležitější zápas," přál si účastník letošního juniorského světového šampionátu.

Chytil uznal, že výkon proti Rakousku nebyl moc vydařený. "Chtěli jsme hrát náš hokej a podat co nejlepší výkon. Bohužel se nám to moc nepovedlo. Dali jsme dva rychlé góly na začátku, ale pak jsme ubrali z tempa a snažili se všechno hrát do prázdné brány. Myslím, že to rozhodlo. Měli jsme spoustu přečíslení, ale furt jsme to prohazovali do prázdné. Ale vyhráli jsme," zhodnotil duel.

Český tým teď bude mít dva dny volna, čtvrtfinále jej čeká až ve čtvrtek. Jméno soupeře se hráči dozvědí v úterý. "Teď budeme hlavně odpočívat. Hodně kluků toho má spoustu v nohách. Musí zregenerovat, nabrat síly a připravit se co nejlíp," dodal Chytil. Že se budou Češi muset stěhovat do Herningu, mu nevadí. "Musíme se co nejlíp připravit na čtvrtfinále a vyhrát," řekl.