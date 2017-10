Lisabon - Hořkosladkou příchuť měla pro belgického brankáře Benfiky Lisabon Mileho Svilara premiéra ve fotbalové Lize mistrů. Ve středečním utkání s Manchesterem United se sice stal nejmladším gólmanem v historii soutěže, současně se ale nešťastnou chybou podepsal pod jedinou branku utkání a výhru hostujícího celku.

Svilar nastoupil ve věku 18 let a 52 dní a překonal dosavadní rekord Ikera Casillase, který poprvé chytal za Real Madrid v 18 letech a 118 dnech. Proti United se dlouho držel, předvedl několik dobrých zákroků, ale v 65. minutě se po přímém kopu Marcuse Rashforda dostal s míčem až za brankovou čáru.

"Měl jsme to udělat líp, ale teď už s tím nic nezmůžu. Bohužel už to nemůžu vrátit, ale i to patří k dospívání," uvedl Svilar, kterého po zápase utěšoval kromě spoluhráčů také jeho krajan a útočník United Romelu Lukaku. Mladý brankář si vysloužil pochvalu i od kouče anglického celku Josého Mourinha.

"Věděl jsem, že je dobrý a hráče jsem na něj upozorňoval," prohlásil portugalský kouč. "Měli jsme na něj speciální taktiku, hlavně při standardních situacích, kdy jsme se ho snažili rozhodit. Věděli jsme, že při přímých kopech hodně riskuje a to dělají jen nejlepší brankáři. Dneska při něm akorát nestálo štěstí," dodal.

Svilara podpořil i vlastní kouč Rui Vitória. "Je to skvělý brankář, který má velkou budoucnost. Stále se učí a roste," řekl trenér a dodal, že nešťastný okamžik rozhodně nebude stát mladého gólmana místo v sestavě. "V neděli bude hrát," uvedl směrem k ligovému utkání s Avesem.

United vítězstvím prodloužili skvělý vstup do sezony, v níž v Lize mistrů ani domácí soutěži ještě neprohráli. Mourinho ale po utkání čelil výtkám za příliš defenzivní strategii. "Někdy mám pocit, že dobře bránit je zločin, přitom je to cesta k výsledkům. Jeden bod nás dělí od postupu a jedno vítězství od triumfu ve skupině," uvedl.