New Orleans - Smečařskou soutěže během All Star víkendu NBA překvapivě ovládl Glenn Robinson III z Indiany, poté co favorizovaní DeAndre Jordan a loňský finalista Aaron Gordon ani neprošli do finále. Nejlepším trojkařem se v New Orleans stal Eric Gordon z Houstonu a dovednostní slalom zvládl nejrychleji 221 centimetrů vysoký pivot Kristaps Porzingis.

Gordon měl podle mnohých před rokem soutěž smečařů vyhrát, tentokrát sice také předvedl zajímavou smeč, když si nechal nahodit míč dronem, ale trápil se s provedením. Nejlépe připraven byl Robinson.

Syn bývalého dvojnásobného účastníka Utkání hvězd Glena Robinsona už při prvním pokusu přeskočil přes dva muže najednou, přičemž jeden seděl tomu druhému na ramenou. Za to získal plný počet bodů. Do finále ho doprovodil Derrick Jones Jr. z Phoenixu, který přeskočil čtyři své klubové spoluhráče stojící za sebou a při druhém pokusu zasmečoval po nahození o hranu desky.

Finále už ale Jonesovi tolik nevyšlo, zatímco Robinson dvakrát přeskočil svého 206 centimetrů vysokého spoluhráče z Indiany Paula George a získal titul krále smečařů. "Hlavou jsem byl u obroučky. Ukázal jsem, že jsem výbušný hráč," radoval se Robinson.

V nabité soutěži trojkařů potvrdil roli jednoho z nejlepších střelců za tři body v sezoně Gordon, který musel jít do rozstřelu s Kyriem Irvingem z Clevelandu poté, co oba nasbírali 20 bodů. Při druhém pokusu přidal 21 bodů, zatímco Irving osmnáct.

Překvapením bylo vypadnutí obhájce titulu Klaye Thompsona už v prvním kole. Na Gordona nevyzráli ani Kemba Walker, Nick Young a Wes Matthews. "Všichni z nás střelců víme, že je to jen o tom chytnout rytmus. Kdokoli z nás to mohl vyhrát, ale tento večer patří mně," uvedl Gordon.

Překvapení přinesla soutěž ve zručnosti, kterou ovládl nejvyšší účastník. Dovedností slalom favorizující rozehrávače ovládl Lotyš Porzingis z New Yorku, který i se svými 221 centimetry byl ve finále rychlejší než Gordon Hayward z Utahu.

"Bylo v tom i trochu štěstí, že jsem proměnil hned první pokus za tři body," připustil Porzingis.