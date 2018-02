Praha - Nejlepším handicapovaným sportovcem roku 2017 je patnáctiletý neslyšící tenista Jaroslav Šmédek, který v létě vyhrál deaflympiádu v tureckém Samsunu. O druhé místo se v hlasování trenérů a svazových funkcionářů podělili lyžařka Tereza Kmochová a plavec Arnošt Petráček, který anketu Českého paralympijského výboru vyhrál loni.

Šmédek považuje výhru v anketě za největší úspěch v kariéře. "Cením si toho hodně moc. Nevěřil jsem tomu, že jsem to zrovna já. Ale jsem za to moc rád, že jsem tady a vyhrál jsem to," řekl.

Mladičký Šmédek deaflympiádu ovládl bez ztráty setu. Narodil se s oboustrannou hluchotou a třináct let žije s implantátem, díky němuž slyší alespoň na jedno ucho. Víc turnajů hraje proti zdravým soupeřům. Turnaje neslyšících nejsou tak často. Chce si zahrát na Roland Garros a být ve světové desítce. Jeho vzorem je Rafael Nadal. "Líbí se mi jeho styl hry. Hlavně taky na sobě maká, nic nefláká. Chtěl bych být jako on," svěřil se.

Vedle hlavní kategorie byl Šmédek dnes v Top Hotelu Praha vyhlášen také objevem a juniorem roku.

Další úspěšný rok prožila rovněž neslyšící lyžařka Kmochová, která také závodí nejen mezi handicapovanými. Získala dvě zlaté a tři stříbrné medaile na MS a mezi zdravými závodníky se podílela na zisku týmové zlaté medaile na univerziádě. Stala se rovněž královnou handicapovaných sportovců hlavního města Prahy.

Loňskému vítězi Petráčkovi tentokrát dělené druhé místo zajistilo zlato na MS v Mexiku na 50 metrů znak, na této trati v průběhu sezony dvakrát překonal světový rekord. Čtvrté místo v anketě obsadila Lenka Matoušková, která na deaflympiádě vyhrála hod diskem a skončila šestá ve vrhu koulí.

Nejlepším kolektivem byla vyhlášena sledge hokejová reprezentace, která se chystá na březnovou paralympiádu v Pchjongčchangu. Při absenci ruského týmu může bojovat o bronzovou medaili. Klíčový pro ně bude hned úvodní zápas s domácí Koreou, kde se zřejmě rozhodne o druhém postupujícím do semifinále ze skupiny. Vedle patnáctičlenného hokejového týmu se na paralympiádě představí jen čeští reprezentanti v alpském lyžování a jejich traséři.