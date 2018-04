Praha - Nejlepší snímky hlavního města, které vznikly v uplynulém roce, ukáže zájemcům od pátku výstava Praha fotografická. Koná se na Staroměstské radnici a ze 1034 fotografií, které zaslalo 106 autorů, ukáže práce 62 fotografů. Připomínají pražské události i třeba proměny metropole. Výstava potrvá do 28. dubna.

Soutěž nazvaná v duchu velkého fotografa Prahy Josefa Sudka má čtyři tradiční kategorie - Krása Prahy a její proměny, Lidé v Praze, Problémy Prahy a Kronika hlavního města. V každém roce jsou vyhlašovány dvě specifické kategorie, letos to byly Hlubočepy a Fotografováno mobilem. Hlavní cenu dostala Marcela Kybalová za snímek Cesta na Měsíc. Odměněny byly i nejlepší černobílá fotografie nebo experimentální fotografie.

"Je složité vybrat nejlepší fotografie a zároveň složit zajímavý obraz uplynulého roku v Praze. Není to lehké, jak by se zdálo, ani v kategorii věnované krásám Prahy, neboť se nemění jen letitý půvab staré Prahy, ale především chápání toho, co je ve městě krásné," říká za pořadatele výstavy Věra Matějů. Přesunutí zájmu do soutěže přihlášených fotografů od architektury k lidem charakterizuje v posledních letech zvyšující se počet fotografií v kategorii Lidé v Praze.

"Přibývají snímky známých osobností, osobitých pražských figurek i bezejmenných obrazů života na ulici," uvedla. V kategorii Problémy Prahy se za více než 20 let soutěže podle ní vyčerpala většina sporných témat - od chátrajících budov, neopravených domů, důsledků nepovedených developerských záměrů, necitlivých zásahů obchodu a reklamy po bourání a mizení, vandalství a graffiti, nepořádek a špínu.

A jestliže se v těchto kategoriích uplatňují především fotografové takzvané street photography, v kategorii věnované kronice města se dostávají ke slovu reportéři, kteří zaznamenávají především pro město typické události - oslavy, demonstrace a průvody, masopustní veselí a pravidelné festivaly.