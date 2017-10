Liberec - Nejlepší psi v agility soutěžili od čtvrtka do dneška na mistrovství světa, která se konalo v Home Credit Arena v Liberci. Denně šampionát přilákal kolem 3000 diváků, řekla dnes ČTK výkonná ředitelka šampionátu Michaela Bakrlíková. "Atmosféra byla výborná. Bylo znát, že se lidé baví," uvedla ředitelka.

Agility je divácky atraktivní sport, jehož popularita stoupá. Na volno běžící pes při něm podle pokynů psovoda překonává sérii různých překážek - přeskoky, tunely, slalomy i přeběhy kladin a houpaček. Nejlepší dnes dokázali zdolat 22 překážek pod 40 vteřin. Trať je pokaždé jiná, záleží na rozhodčím, jak ji postaví. "Každý rozhodčí má svůj styl," uvedla Bakrlíková. Pes při závodě reaguje na pohyb rukou, řeč těla i slovní povely svého psovoda, které občas zanikají v povzbuzování diváků. Podle ředitelky závodu se s tím dokážou psi vyrovnat. "Když běhá s radostí a je navázaný na páníčka, tak se soustředí maximálně na něj a okolní vlivy nevnímá, pokud to není ohňostroj či něco podobného," dodala.

Podle velikosti psa se závodí ve třech kategoriích. Ve střední mezi nejlepší patří dlouhodobě Kiki pod vedením Martiny Magnoli Klimešové. Při běhu si pro ni vyžádala dokonce skandovaný potlesk, když po chybě na jedné překážce bylo jasné, že už nemůže vyhrát. "Nevadilo jí to, viděli jste, že to pak zaběhla čistě," uvedla. Podle ní každý pes reaguje na něco jiného, Kiki vnímá hlavně pohyb těla Klimešové. S Kiki dnes Klimešová neúspěšně obhajovala titul mistra světa a původně si myslela, že pro téměř desetiletou fenu to bude poslední šampionát. "Dává ale takové časy, že příští rok asi půjdeme do toho znovu. I s tou chybou jsme měli třetí běžecky nejlepší čas a bez ní by byla druhá," dodala. Penalizace za chybu ji ale odsunula až na 15. místo.

Aby pes mohl dělat agility dlouhodobě na vysoké úrovni, musí se k němu podle Klimešové přistupovat jako ke špičkovému atletu. "Tlak na psí tělo v rychlostech, co dělají, je obrovský," uvedla. Tomu podle ní odpovídají i tréninky, samotné cvičení agility zabere jen jeho malou část. "Když jdu trénovat, tak nejprve toho psa musím rozchodit, pak udělám masáž a strečink," uvedla. Před agility je třeba psa ještě rozcvičit na nějakém triku a rozskákat. "Agility děláme jen chvilku, poté se ještě musí pes vychodit a zkontrolovat prsty," dodala Klimešová, která na libereckém mistrovství získala stříbro v týmové soutěži.

Naprázdno nevyšel český tým ani mezi jednotlivci, zlato v kategorii L získala Tereza Králová s border kolií Say a stříbrnou medaili v kategorii M získala Kateřina Malačková se psem Izzy. Na šampionátu v Liberci se představilo přes 500 psů s psovody ze 42 zemí. Z psích ras byly nejvíce zastoupené border kolie a shetlandský ovčák - Shetland Sheepdog.

Marek Kuntoš dr