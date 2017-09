Brno - Dagmar Šormová z Prahy získala už potřetí za sebou ocenění za nejlepší Med roku. Letos bylo v soutěži 153 českých a jeden slovenský vzorek. ČTK to řekl Radek Hykl, který soutěž organizoval. Ceny se předávaly v Brně.

Každý med je hodnocený dvěma způsoby. Nejdříve přijde na řadu akreditovaná laboratoř, kde čeká každý med rozbor, zda splňuje kritéria českého medu, která jsou dopředu definována. Tímto sítem letos neprošla dvacítka vzorků. Zbytek hodnotila sedmadvacetičlenná komise, která posuzuje barvu, konzistenci, vůni, chuť a celkový dojem.

Cílem akce organizované Pracovní společností nástavkových včelařů je přiblížit obor široké veřejnosti. Soutěž má zároveň zlepšit povědomí o kvalitě domácích včelích produktů a propagovat prodej medu takzvaně ze dvora, tedy od včelaře přímo koncovému spotřebiteli.

Součástí akce je i přehlídka vzorků, která je mimo jiné také pastvou pro oko. K vidění jsou barvy medu od světle zelenkavé přes zlatou až po asfaltově černou, různé tvary sklenic a inspirativní etikety.

Podle Hykla je v Česku přes 50.000 včelařů, což je podle organizátora soutěže až moc. "Máme převčelařováno a převčeleno. V tuzemsku připadne na jednoho včelaře asi 220 obyvatel, v Evropské unii je na jednoho včelaře čtyřikrát více lidí," uvedl Hykl. To je podle něj asi jeden z důvodů, proč je med tak levný. Jeden kilogram prodává český včelař od 140 do 180 korun, cože je jinde cena půlkilového balení. Také počet včelstev je vyšší v tuzemsku než před sto lety. Nyní jich je kolem půl milionu. "Má to vliv i na přenosy nemocí i na snůšku, která není natolik silná," uvedl Hykl. Podle něj oboru chybí včelařský zákon a inspektor, který by reguloval rozsah včelstev v krajině.