Vír (Žďársko) - Necelých 13 vteřin potřeboval nejlepší lezec na zdolání ledové stěny ve Víru na Žďársku. Trať byla dlouhá 23 metrů. Vítězem závodu v ledovém lezení na rychlost - Vírský cepín se stal Milan Dvořáček, akci ovládl popáté za sebou, řekl ČTK hlavní organizátor Slávek Matuška. Na stěnu se vydalo 39 horolezců a horolezkyň, z toho deset žen. Finále sledovalo 300 diváků, akci zakončil ohňostroj.

Dvořáček vítězil i před vznikem akce Vírský cepín, při závodech na rychlost pořádaných od roku 2010. Teplejší počasí ovlivnilo závod jen zčásti. "Letos je to na poslední chvíli. Ne v množství ledu, toho je hromada a i při těchto teplotách nemůže z ničeho nic zmizet. Odtává, kape, je mokrý, je tu asi osm, devět stupňů nad nulou. Všude okolo ledové stěny je bláto, pro diváky trošku nekomfortní, ovšem pro lezce velice dobrý led, protože je měkký a drží v něm velice dobře zbraně," popsal Matuška. Vítězem závodu žen se stala Karolína Matušková. Žena hlavního organizátora zvítězila s časem necelých 14 vteřin, vyhrála třetí rok po sobě.

Cestu na lezení pořadatelé oproti předchozím rokům zkrátili. Loni měřila trať asi 30 metrů, letos o sedm méně. Organizátoři se tak přiblížili pravidlům Světového poháru. Závodníci měli více pokusů, v kvalifikaci dva, ve finále tři. Matušku potěšila téměř rekordní účast, jen při jednom z deseti ročníků akce bylo přes 40 závodníků.

Stěna ve Víru je nejvyšším ledopádem v republice. Skála je vysoká asi 42 metrů, lezecké cesty dlouhé 15 až 25 metrů. Díky umělému osvětlení je možné i večerní a noční lezení. Na Velkou věž ve tvaru kužele, kde se závodí, vede deset cest. Dalších sedm je v jiných sektorech.

Projekt vírské ledové stěny zahájil Matuška s bratrem v roce 2006 v malém autokempu nedaleko obce Vír, nápad se zrodil o rok dříve. V roce 2008 se skupinou dalších nadšenců otevřeli novou lokalitu přímo v obci, v blízkosti vodního díla Vír I. Od roku 2012 provozuje stěnu na pravém břehu Svratky občanské sdružení Ledová stěna Vír o.s.

Matuška (37) se za skalami vydává do Španělska, Francie, Řecka i do Alp. "S manželkou máme asi doživotní lezeckou lásku, řecký ostrov Kalymnos v Egejském moři, na dohled tureckého pobřeží. Francouzští, němečtí, italští horolezci tam našli před dvaceti lety nejnádhernější světovou oblast. Uchvátilo mě ideální spojení, že jste na dovolené v Řecku a zároveň máte strašně moc skalních možností pro lezení. Je to úžasné," řekl Matuška.

Na stěně trénují i hasiči, policisté a vojáci. Průměrná sezonní návštěvnost je 700 lidí. Po neděli bude možné lezení jen po telefonické domluvě. "Ledu je dost, linie fungují, ale začíná být nebezpečný, odpadávají větší kusy," řekl Matuška. Ideální síla ledu je 20 centimetrů.