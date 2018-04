Turín - Fotbalista Realu Madrid Cristiano Ronaldo označil svůj úterní gól nůžkami v 64. minutě úvodního čtvrtfinále Ligy mistrů na půdě Juventusu Turín za nejlepší branku kariéry. Portugalského držitele Zlatého míče zároveň dojala reakce domácích příznivců, kteří mu po spektakulární trefě uznale tleskali vestoje. Ronaldo se prosadil i ve třetí minutě a dvěma góly nasměroval obhájce trofeje k výhře 3:0.

"Neočekával jsem, že dám takový gól," řekl Ronaldo pro uefa.com. "Vyskočil jsem velmi vysoko a dal jsem branku, která mi dlouho zůstane v paměti. Pravděpodobně můj nejhezčí gól kariéry," doplnil třiatřicetiletý portugalský kanonýr pro klubový web.

V minulosti se mu už podobná trefa povedla. V říjnu 2006 za národní tým proti Ázerbájdžánu nůžkami s pomocí břevna dostal míč za čáru, rozhodčí však gól neviděli. Radovat se mohl až nyní poté, co se ukázkově položil po centru Daniho Carvajala. "Tehdy jsem trefil břevno a balon spadl za brankovou čáru, bohužel rozhodčí si toho nevšimli. Ale dnešní gól byl trochu lepší, bylo to velkolepé," prohlásil Ronaldo.

"Jak už řeklo mnoho lidí, nějakou dobu se o to snažím, ale samozřejmě záleží na okolnostech zápasu. Prostě mi v tu chvíli blesklo hlavou, že to zkusím. Musíte to pokaždé zkoušet. Dnes jsem to zkusil a vyšlo to," dodal.

Přestože publikum na něj v úvodu pískalo, po úchvatné trefě ukázalo sportovního ducha a dlouze tleskalo. "To se mi ještě nikdy nestalo. Byl to jeden z hlavních momentů večera. Když jsem byl dítě, měl jsem Juventus rád a teď mi jeho fanoušci zatleskali. V srdci mi zůstanou krásné vzpomínky, všem Italům, kteří byli na stadionu, děkuji," dodal dojatě Ronaldo.

Nad jeho trefou se rozplývali spoluhráči i protihráči. "Když se postavíte proti jednomu z nejlepších na světě, musíte být perfektní. Když mu dáte prostor, potrestá vás. Dal gól, který vejde do dějin. A bohužel proti nám. Cristiano stvořil nový gól. Je to gól pro playstation," prohlásil obránce Juventusu Andrea Barzagli.

"Můj centr na Cristiana byl dobrý, ale opravdu dobrou částí té akce byl až jeho gól. Zapíše se do historie. Aplaus diváků hovoří za vše," podotkl přihrávající Carvajal.

Trenéra Realu Zinédina Zidana novináři požádali, aby srovnal Ronaldův gól se svou trefou z voleje ve finále Ligy mistrů v roce 2002 proti Leverkusenu. "Který byl lepší? Určitě můj," žertoval. "Myslím, že od Cristiana to byl jeden z nejlepších gólů v historii fotbalu," dodal už vážněji.

Vedle spektakulární trefy se Ronaldo postaral i o další rekord. Historicky nejlepší střelec Ligy mistrů jako první v prestižní soutěži dokázal skórovat v deseti utkáních po sobě a překonal Ruuda van Nistelrooije. Juventusu dal Ronaldo v dresu Realu za šest zápasů devět branek a v čele tabulky kanonýrů této sezony Ligy mistrů má už 14 tref.

"Viděli jsme, čím je a vždy byl - neobyčejným šampionem. Spolu s Messim by měli být srovnáváni s Maradonou a Pelém. Umějí rozhodovat zápasy a získávat pro své týmy trofeje," dodal brankář Juventusu Gianluigi Buffon.