Praha - Nejhorší účast při poslaneckých interpelacích měli loni ministr financí Andrej Babiš (ANO), ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) a vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Vyplývá to z informací zveřejněných na internetových stránkách kabinetu. Ministři dnes statistiku o své účasti projednávali během zasedání vlády, premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) je vyzval, aby na interpelace docházeli.

Babiš byl interpelován ve všech 18 vyhrazených dnech, přítomen byl však podle statistky vlády pouze třikrát. Dosáhl tak sedmnáctiprocentní účasti. Marksová dorazila ve třetině případů, jen o něco lépe na tom byl někdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD), kterého vystřídal v závěru loňského listopadu Miloslav Ludvík (ČSSD).

Bělobrádek do Sněmovny dorazil ve čtyřech z deseti případů, kdy měli poslanci zájem ho interpelovat. Méně než poloviční účast mají ještě ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) a ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Stoprocentní účast naopak mají Daniel Herman (KDU-ČSL), bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) a Ludvík, který v prosinci dorazil v obou dvou případech.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) zvládl dorazit na 86 procent interpelací, a další členové vlády ho proto dnes na tiskové konferenci po jednání v žertu označili za šprta či premianta.

S ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) a ministryní školství Kateřinou Valachovou (ČSSD) se Brabec shodl, že Sobotka apeloval, aby ministři do Sněmovny docházeli. "Účast na interpelacích je součást práce a povinností členů vlády," uvedl na twitteru Sobotka, který podle statistik úřadu vlády stihl dvě třetiny interpelací.

Ústní interpelace se ve Sněmovně konají ve čtvrtek od 14:30 do 18:00. Maximálně první hodina a půl je určena na interpelování předsedy vlády, následují ústní interpelace na ostatní ministry. Opozice si často stěžuje na nízkou účast členů vlády.

Ministrům zase vadí, že nevědí, kdy na ně přijde řada a ve Sněmovně musí trávit mnoho hodin. Marksová dnes novinářům řekla, že až do 12 hodin daného dne ani netuší, zda na ni interpelace budou směřovat. Zaorálek v této souvislosti označil za nereálné, že by se do voleb mohl stihnout upravit jednací řád.

Účast ministrů na interpelacích v roce 2016:

Počet dnů, ve kterých byl ministr interpelován Ministr byl přítomen Ministr nebyl přítomen Přítomnost v procentech Daniel Herman (KDU-ČSL) 14 14 0 100 % Jiří Dienstbier (ČSSD) 3 3 0 100 % Miloslav Ludvík (ČSSD) 2 2 0 100 % Richard Brabec (ANO) 14 12 2 86 % Karla Šlechtová (za ANO) 6 5 1 83 % Robert Pelikán (ANO) 16 13 3 81 % Dan Ťok (za ANO) 16 12 4 75 % Bohuslav Sobotka (ČSSD) 18 12 6 67 % Martin Stropnický (ANO) 11 6 5 55 % Lubomír Zaorálek (ČSSD) 13 7 6 54 % Kateřina Valachová (ČSSD) 17 9 8 53 % Jan Mládek (ČSSD) 10 5 5 50 % Marian Jurečka (KDU-ČSL) 14 6 8 43 % Milan Chovanec (ČSSD) 17 7 10 41 % Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) 10 4 6 40 % Svatopluk Němeček (ČSSD) 16 6 10 38 % Michaela Marksová (ČSSD) 15 5 10 33 % Andrej Babiš (ANO) 18 3 15 17 % Jan Chvojka (ČSSD) 0 0 0 -

Zdroj: Úřad vlády