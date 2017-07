New York - Nejhodnotnějším sportovním klubem na světě zůstávají Dallas Cowboys. Časopis Forbes ocenil texaský tým ligy amerického fotbalu NFL na 4,2 miliardy dolarů (95,95 miliardy korun). Druhé místo v žebříčku patří baseballovému celku New York Yankees (3,7 miliardy) a třetí je fotbalový Manchester United (3,69).

Oproti loňsku vzrostla hodnota Cowboys o pět procent. Dallaský tým sice získal poslední ze svých pěti mistrovských titulů již v roce 1995, ekonomicky se mu ale daří. Tradičně má suverénně nejvyšší návštěvy v NFL, v loňské sezoně na jeho supermoderní stadion AT&T zavítalo v průměru 92.539 fanoušků na zápas.

Manchester United si v hodnocení Forbesu polepšil z 3,32 miliardy a předstihl loňskou fotbalovou jedničku Real Madrid i dvojku Barcelonu. Španělské kluby si pořadí mezi sebou vyměnily. Barcelona je v žebříčku čtvrtá s hodnotou 3,64 miliardy dolarů. Hodnota Realu podle časopisu mírně klesla na 3,58 miliardy, což ho řadí na pátou příčku.

V padesátce nejhodnotnějších klubů světa je 29 zástupců NFL, chybí jen Cincinnati Bengals, Buffalo Bills a Detroit Lions. Skokanem roku se stali Los Angeles Rams, kteří se po přesunu ze St. Louis do Kalifornie dostali na dvanácté místo. Loni mezi 50 nejhodnotnějšími kluby nebyli. Z velkých zámořských profesionálních soutěží chybí na seznamu zástupce hokejové NHL.

Nejhodnotnější sportovní kluby (v miliardách dolarů):

1. Dallas Cowboys (americký fotbal) 4,2, 2. New York Yankees (baseball) 3,7, 3. Manchester United 3,69, 4. Barcelona 3,64, 5. Real Madrid (všechny fotbal) 3,58, 6. New England Patriots (americký fotbal) 3,4, 7. New York Knicks (basketbal) 3,3, 8. New York Giants 3,1, 9. San Francisco 49ers (oba americký fotbal) 3,00, 10. Los Angeles Lakers (basketbal) 3,00.