Gualdo Tadino (Itálie) - Nejdelší 10. etapu letošního Gira d'Italia vyhrál po 244 kilometrech a šesti hodinách jízdy slovinský cyklista Matej Mohorič. Lídrem zůstal Brit Simon Yates, ale velkou ztrátu nabral dosud druhý Kolumbijec Esteban Chaves, jeho kolega z týmu Mitchelton-Scott.

Třiadvacetiletý Mohorič porazil ve spurtu dvojice uprchlíků v městě Gualdo Tadino německého cyklistu Nica Denze, jenž mu přitom v závěru už nestřídal a do finiše vjížděl z výhodné druhé pozice. Člen stáje Bahrajn-Merida si tak připsal druhé etapové vítězství na Grand Tour po loňském triumfu na Vueltě.

"Jsem strašně šťastný, nejen za sebe, ale i za tým. Nechali mě bojovat o etapové vítězství, i když máme v dobré pozici na celkové pořadí Domenica Pozzoviva, takže je super, že se to povedlo," uvedl Mohorič, jenž si do spurtu s Denzem moc nevěřil. "Proto jsem se mu snažil v závěru několikrát nastoupit. Ve finiši jsem ale zaregistroval, že moje tempo nestíhá, takže jsem ještě zabral a snažil se to udržet až do cíle," dodal bývalý mistr světa mezi juniory i muži do 23 let.

Peloton přivedl do cíle s odstupem 34 sekund irský spurtér Sam Bennett. V hlavní skupině byli všichni adepti na celkové vítězství kromě dosud druhého Chavese, jenž odpadl už v úvodu etapy následující po volném pondělku. I když mu tým poslal na pomoc tři kolegy včetně Romana Kreuzigera, Chavesova ztráta narůstala a do cíle dojel s obrovským mankem 25:25 minuty.

"To je prostě Giro. Mám s Itálií zvláštní vztah - jde to z extrému do extrému. Před pár dny jsem tu zažil jeden z nejlepších dnů v kariéře a teď jsem dostal pořádnou 'ťafku'," řekl vítěz čtvrteční etapy s cílem na Etně. "Musíme si rozebrat, co moje problémy způsobilo. Neměl jsem sílu a nedokázal jsem se už na prvním kopci udržet s nejlepšími. Pokusili jsme se o stíhačku, ale nevyšlo to," uvedl Chaves, jenž nyní bude plně k ruce Yatesovi. "Máme růžový trikot, to je nejdůležitější. Přijeli jsme sem s plánem Giro vyhrát a na tom se nic nemění."

Ve skupině s Chavesem přijeli Kreuziger i Zdeněk Štybar. Jan Hirt skončil sedmdesátý s odstupem půldruhé minuty za Mohoričem a celkově je jako nejlepší z tria Čechů na 47. příčce.

Na průběžnou druhou pozici se posunul obhájce loňského vítězství Tom Dumoulin, jenž na Yatese ztrácí 41 sekund. Také Nizozemec měl dnes problémy, necelých dvacet kilometrů před cílem vyjel z trati a musel měnit poškozené kolo, ale dostal se zpět do pelotonu. Třetí je s odstupem 46 sekund Francouz Thibaut Pinot.

Ve středu se jede téměř o sto kilometrů kratší (156 km) etapa z Assisi do Osima, jež končí krátkým, ale prudkým stoupáním. Nejnáročnější vrchařské etapy přijdou na řadu o víkendu.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 10. etapa (Penne - Gualdo Tadino, 244 km):

1. Mohorič (Slovin./Bahrajn-Merida) 6:04:52, 2. Denz (Něm./AG2R) stejný čas, 3. Bennett (Ir./Bora-Hansgrohe), 4. Battaglin (It./LottoNL), 5. Ballerini (It./Androni), 6. Schmidt (Dán./Kaťuša-Alpecin), 7. Gavazzi (It./Androni), 8. Pantano (Kol./Trek-Segafredo), 9. Brambilla (It./Trek-Segafredo), 10. Goncalves (Portug./Kaťuša-Alpecin) všichni -34, ...70. Hirt (ČR/Astana) -1:32, 116. Kreuziger (ČR/Mitchelton-Scott), 128. Štybar (ČR/Quick-Step) oba -25:25.

Průběžné pořadí: 1. S. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) 43:42:38, 2. Dumoulin (Niz./Sunweb) -41, 3. Pinot (Fr./Groupama-FDJ) -46, 4. Pozzovivo (It./Bahrajn-Merida) -1:00, 5. Carapaz (Ekv./Movistar) -1:23, 6. Bennett (N. Zél./LottoNL) -1:36, 7. Dennis (Austr./BMC), 8. Bilbao (Šp./Astana) oba -2:08, 9. Woods (Kan./EF-Drapac/Cannondale) -2:28, 10. Froome (Brit./Sky) -2:30, ...47. Hirt -34:12, 61. Kreuziger -42:42, 111. Štybar -1:35:06.