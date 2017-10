Brno; - Dálnice D1 je z Vyškova do Brna neprůjezdná. Provoz zastavila nehoda kamionu, dodávky a osobního automobilu na 207. kilometru. Jedna osoba je těžce zraněná. Tvoří se kolony, místo lze objet přes parkoviště u odpočívadla Rohlenka. ČTK to řekla jihomoravská policejní mluvčí Štěpánka Komárová. Státní silnice ze Svitav na Brno je uzavřená kvůli nehodě nákladního auta u Hradce nad Svitavou. Vozidlo havarovalo a zaklínilo se pod viaduktem.

Dálnici D1 z Vyškova do Brna uzavřela nehoda na 207. kilometru

Dálnice D1 je z Vyškova do Brna neprůjezdná. Provoz zastavila nehoda kamionu, dodávky a osobního automobilu na 207. kilometru. Jedna osoba je těžce zraněná. Tvoří se kolony, místo lze objet přes parkoviště u odpočívadla Rohlenka. ČTK to řekla jihomoravská policejní mluvčí Štěpánka Komárová.

Nehoda se stala před 6:00. "Řidič dodávky narazil do osobního vozidla a to následně do nákladního vozidla," uvedla mluvčí. V osobním vozidle byla zraněna jedna osoba těžce, dodala.

Silnici ze Svitav na Brno uzavřela nehoda nákladního auta

tátní silnice ze Svitav na Brno je uzavřená kvůli nehodě nákladního auta u Hradce nad Svitavou. Vozidlo havarovalo a zaklínilo se pod viaduktem. Řidič byl se zraněním převezen do nemocnice, řekl ČTK mluvčí svitavské policie Ondřej Zeman.

"Provedená dechová zkouška byla negativní. Automobil bude nutné vyprostit," uvedl Zeman.

Místo nehody musí řidiči objíždět přes Hradec nad Svitavou. Jak dlouho bude silnice uzavřená, není jasné.