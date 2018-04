Měřín (Žďár nad Sázavou) - Na dálnici D1 mezi Měřínem a Velkým Beranovem na 121. kilometru ve směru na Prahu havarovala před 9:30 tři nákladní auta. Kvůli nehodě, při níž se dva lidé zranili, byla dálnice zhruba šest hodin neprůjezdná. Provoz všemi pruhy byl obnoven před 16:00, sdělila mluvčí policie Dana Čírtková.

Jednoho zraněného řidiče, který zůstal po nehodě v autě zaklíněn, přepravila letecká záchranná služba se středně těžkým zraněním do nemocnice v Brně, druhý člověk se podle ředitelky krajských záchranářů Vladislavy Filové zranil při nehodě lehce. Byl převezen do jihlavské nemocnice.

Po nehodě policie odklonila dopravu přes exit 134 Měřín na silnici II/602. Osobní vozidla se mohla za asistence policie otočit do protisměru, sjíždět z dálnice a pokračovat přes Velký Beranov na Prahu. Kamiony musely zůstat v koloně za dopravní nehodou, řekla Čírtková. Odklon přes exit 134 policie zrušila přibližně v 15:15, poté co se kolona za místem nehody po obnovení provozu levým jízdním pruhem rozjela. Podle informačního centra ŘSD byla na místě po 16:00 hodině zhruba čtyřkilometrová kolona.

Podle Čírtkové může za nehodu zřejmě nepozornost jednoho z řidičů kamionu. Přehlédl pomalu jedoucí vozidla před sebou a do posledního v koloně narazil. To pak narazilo do dalšího vozu.