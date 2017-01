Praha - Silnice nižších tříd jsou dnes sjízdné s opatrností. idiči na Šumpersku dnes musí být opatrní kvůli mlze. Na dálnici D5 u Svaté Kateřiny na Klatovsku se stala dnes ráno dopravní nehoda tří nákladních automobilů se zraněním.

Jihomoravský kraj

Silnice nižších tříd v Jihomoravském kraji jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z webových stránek Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Komunikace druhé a třetí třídy jsou udržované inertním materiálem, protože jsou pokryty ujetou vrstvou sněhu. Dálnice a silnice první třídy jsou sjízdné bez omezení.

Teploty se na jižní Moravě pohybují od minus 14 do minus šesti stupňů Celsia. Na většině území je jasno a skoro jasno. Fouká slabý a proměnlivý vítr, viditelnost je bez omezení.

Královéhradecký a Pardubický kraj

Na silnicích nižších tříd na východě Čech zůstává dnes ve vyšších polohách zledovatělý a uježděný sníh. Místy se mohou tvořit sněhové jazyky. Vyplývá to z údajů cestářů.

S opatrností jsou sjízdné silnice v regionu Lanškrouna, Poličky, Litomyšle, Svitav, Moravské Třebové, Žamberku a Rychnova na Kněžnou.

Ujetá vrstva sněhu je na úseku silnic první třídy mezi Jablonným nad Orlicí a Suchým vrchem a v okolí Jičína. Sněhové jazyky se mohou vyskytovat na hlavním tahu u Červené Vody.

Teploty dnes ráno klesly na minus 16 až minus tři stupně Celsia. Fouká většinou mírný vítr a je polojasno.

Olomoucký kraj

Řidiči na Šumpersku dnes musí být opatrní kvůli mlze. Na silnicích nižších tříd tam místy leží zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem, cesty jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Uježděná vrstva sněhu s posypem je také na silnicích nižších tříd na Jesenicku a místy na Prostějovsku. Ostatní silnice v Olomouckém kraji jsou většinou holé, suché a vymrzlé. Na dálnici u Olomouce směrem na Ostravu varují silničáři před sněžením, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Na jihu kraje je dnes ráno polojasno, někde skoro jasno, na severu zataženo. Teploty se pohybují od minus 12 do minus dvou stupňů Celsia. Vane slabý vítr, nebo je bezvětří. Podle meteorologů by dnes v kraji mělo být polojasno až jasno, na severu kraje a místy přechodně i jinde oblačno až zataženo. Ojediněle

Plzeňský kraj

Na dálnici D5 u Svaté Kateřiny na Klatovsku se stala dnes ráno dopravní nehoda tří nákladních automobilů se zraněním. Na místě zasahují všechny složky záchranného systému a byl povolán i vrtulník záchranné služby. Dálnice ve směru na Prahu je uzavřena, informovala ČTK krajská policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Nehoda se stala na 142,7 kilometru dálnice okolo 06:30. Na místě stále pokračují záchranné a vyprošťovací práce.

Zlínský kraj

Ve vyšších polohách Vsetínska leží dnes na silnicích místy uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Cesty jsou tam sjízdné se zvýšenou opatrností. Na mostě v Otrokovicích u Zlína, který navádí řidiče na dálnici, varují silničáři před náledím. Ostatní silnice v kraji jsou většinou holé, suché a vymrzlé, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji je dnes ráno polojasno až jasno, beze srážek, místy vane slabý vítr. Teploty se pohybují od minus 12 do minus čtyř stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů by dnes mělo být jasno nebo skoro jasno, teploty by odpoledne měly vystoupat k minus dvěma až dvěma stupňům Celsia.