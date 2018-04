Benešov - Nehoda tři osobních aut a jednoho nákladního vozu na Benešovsku uzavřela silnici I/3, hlavní tah z Prahy do Tábora. Vážně zraněni byli dva lidé, vrtulníky je transportovali do nemocnic. Další dva utrpěli lehčí zranění, jsou v benešovské nemocnici. ČTK to řekli mluvčí hasičů a záchranné služby Středočeského kraje Ladislav Holomčík a Petra Effenbergerová.

Nehoda se stala kolem 10:30. "Je to mezi dálnicí D1 a Benešovem, v prostoru mimoúrovňové křižovatky před Poříčím nad Sázavou," uvedl mluvčí. Hasiči podle něj zraněné vyprošťovali.

Dvě osoby s mnohačetnými poraněními transportoval vrtulník do motolské a střešovické nemocnice v Praze, další dvě odvezly sanitky do benešovské nemocnice.