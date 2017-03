Jablonec nad Nisou - Viceprezident Juventusu Turín Pavel Nedvěd chválí výkony tří českých fotbalistů v italské lize. Podle bývalého reprezentačního kapitána mají útočník Patrik Schick a záložníci Ladislav Krejčí s Jakubem Janktem našlápnuto k tomu, aby zamířili do ještě větších klubů.

"Myslím, že všichni tři podávají skvělé výkony. Jak Krejčí v Boloni, tak Schick v Sampdorii i Jankto v Udine mají našlápnuto velice dobře. Nemusí zůstat v těchto klubech, ale můžou udělat daleko větší kariéru," řekl dnes Nedvěd novinářům v Jablonci nad Nisou, kde razil minci s vlastním portrétem.

Serii A označil za velmi specifickou soutěž. "Italská liga je strašně těžká, co se týče taktického pohledu a vyzrání hráče. Když se tihle mladí kluci naučí hrát v Itálii, tak mohou jít do jakékoli soutěže světa. Neudělají tam ostudu a budou hrát dobře," uvedl bývalý záložník Juventusu, Lazia Řím či Sparty Praha.

Souhlasil s tím, že Krejčí, Schick a Jankto svými výkony v Itálii otevírají dveře dalším českých hráčům. Například záložník Slavie Antonín Barák už má domluvený letní přestup do Udine. "Prokazují tam velice dobrou úroveň. Myslím, že se do Čech budou vracet skauti z předních evropských klubů a budou ty hráče sledovat. Vidím to pozitivně," konstatoval čtyřiačtyřicetiletý Nedvěd.

Je nadšený i z české reprezentace do 21 let, která vyhrála kvalifikační skupinu před Belgií a v červnu si zahraje na evropském šampionátu v Polsku. "Fantastická práce celé jednadvacítky. Trenér Víťa Lavička stmelil výborný kolektiv a hráči mají velkou šanci udělat dobré jméno na mistrovství. Budu jim držet palce," prohlásil Nedvěd.

"Nám vyrůstá dobrá generace hráčů. Ti mladí mají potenciál, mají na to stát se evropskými a světovými hvězdami. Jenom to chce chvilku času. Jsem optimista," doplnil držitel Zlatého míče za rok 2003.

Přestože má svoje favority, konkrétně neprozradil, koho z českých talentů by doporučil do Juventusu. "Asi bych nějaká jména věděl, ale samozřejmě vám je neřeknu. Tím pádem by ti hráči byli dražší a to se nedělá," podotkl s úsměvem Nedvěd.