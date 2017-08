Nikósie - Záložník Josef Hušbauer se ještě nedotkl míče a fotbalisté Slavie už po minutě a půl úvodního zápasu 4. předkola Ligy mistrů na půdě APOELu Nikósie prohrávali 0:1. Zkušený středopolař litoval, že Pražané poté v desáté minutě nabídli kyperskému šampionovi další chybou druhý gól a prospaný začátek dvojutkání je nakonec může stát postup.

"Ani jsem se nedotkl balonu a už jsme prohrávali. V téhle soutěži je to obrovská chyba takhle brzy inkasovat, my ty chyby navíc udělali dvě a to nás může stát postup. I tak jsme s tím mohli něco dělat, měli jsme dost šancí, abychom aspoň jeden dva góly vstřelili. Bohužel," litoval Hušbauer v rozhovoru s novináři.

"Mrzí to, když víte, že jsme nebyli horším týmem, že jste je i chvílemi v určitých pasážích přehrávali. Z tohohle hlediska, kdyby se nepostoupilo, bylo by to velkým zklamáním," dodal sedmadvacetiletý záložník.

Mrzelo ho, že se Slavia nepoučila z předchozího předkola. I v Borisově inkasovala na startu poločasů. "Společné znaky? Asi možná malá koncentrace při dlouhých balonech nebo při standardkách. Takhle brzy inkasovat, to se nesmí v takové soutěži stávat. Kdyby to hezky sehráli, ale to byl nepovedený balon na první tyč a stejně tam byli dva hráči úplně sami," litoval Hušbauer.

V druhé půli mohl vstřelit důležitý snižující gól, ale po hodině hry ho ve dvou šancích vychytal domácí brankář. "Byla to moje chyba. Dobře jsme to zapresovali a šel jsem sám z levé strany. Možná by bylo lepší, kdybych to měl na pravou, takhle mi to sjelo. Pak jsem zkoušel dohrát odražený míč, obstřelit gólmana, ale dobře mi to chytil," prohlásil Hušbauer.

Je mu jasné, že Slavia si odváží domu k odvetě velmi nepříznivý výsledek. "V téhle soutěži dohánět prohru 0:2 je velmi těžké, ale i tak si myslím, že to bude určitě hratelné. Máme domácí zápas, a když dáme rychlý gól, a i když ho nedáme, budeme furt žít. Hlavně neinkasovat. Stát se může všechno," řekl Hušbauer.

"Musíme navázat na druhou půli. Viděli jsme, že se z nimi dá hrát. Oni viděli, že i my jsme dobrý tým. Měli trochu respekt druhou půli, zatáhli se, bohužel nám tam nic nespadlo," dodal Hušbauer.