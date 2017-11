Brno - Útočník hokejistů Komety Brno Martin Zaťovič vidí současný výsledkový pokles obhájce titulu hlavně ve špatné koncovce. V dnešním duelu s Pardubicemi byl Zaťovič střelcem jediného gólu Brňanů, kteří se museli po prohře 1:2 spokojit pouze s jedním bodem.

"Těžko říci, co je příčinou. To nikdo neví. Prostě nám to nepadá. Důležité je, že se neprohrává bez zisku bodu. Musíme zabrat, abychom v těchto vyrovnaných zápasech vyhrávali. Jsme v tabulce nahoře, každý bod se počítá. Zápasy si musíme rozebrat a chystat se dál," řekl novinářům Zaťovič.

Na domácím ledě, který je hlavní zbraní Komety, se přestalo svěřencům trenéra Libora Zábranského dařit. Naposledy porazili před měsícem Olomouc 5:0. Od té doby z dalších čtyř zápasů získali v DRFG Areně pouze čtyři body. Postupně podlehli Hradci Králové 1:2, Zlínu 2:3 po nájezdech, porazili v prodloužení Spartu 3:2 a dnes v prodloužení podlehli Pardubicím.

Kometa se nemohla dnes po celé utkání dostat do svého obvyklého tempa. Od začátku se trápila, hrála křečovitě, ztrácela často kotouče. "Neřekl bych, že náš rozjezd byl vlažný. Pardubice hrály dobře organizovaně. Měli jsme problémy s rozehrávkou. Těžko jsme se prosazovali," poznamenal Zaťovič, který si posteskl, že se moc nevylučovalo. "Neměli jsme možnost se chytnout na přesilovkách. Byl to vyrovnaný zápas. Bohužel pro nás se špatným koncem," dodal brněnský útočník.

Dynamo vsadilo na pozornou defenzívu s důsledným bráněním středního pásma. S touto taktikou mají Brňané často problémy. "Pokud soupeři, který hodně brání, nenasypeme v první třetině hodně gólů, tak je naše situace těžká," přiznal Zaťovič, který vidí cestu z krize v soustředění se na vlastní výkony. "Musíme se podívat na video a zlepšit naši hru. Hlavně se musíme zaměřit na sebe. Pokud nebudeme hrát, co chceme, tak nepřehrajeme nikoho. Dnes jsme divákům nic nepředvedli. Pokusíme se to odčinit v pátek proti Vítkovicím," přislíbil Zaťovič.