Villarreal (Španělsko) - Přestože fotbalista Tomáš Necid se vrátil do Slavie až na začátku září v průběhu podzimní části sezony, je s šesti soutěžními góly aktuálně nejlepším střelcem týmu. Současnou formu potvrdil osmadvacetiletý útočník i ve čtvrtečním třetím utkání základní skupiny Evropské ligy ve Villarrealu, kde úvodní brankou v osmnácté minutě přispěl k remíze 2:2.

"Jsem rád, že jsem dal gól, i že jsme tu neudělali ostudu. Že jsme změřili síly s kvalitním soupeřem, mohli s ním hrát 2:2, což je pro nás super výsledek," řekl novinářům Necid.

Prosadil se po centru od Eduarda Sobola. "Od Edyho (Sobola) to byl nádherný centr. Já si jen pohlídal ofsajdovou linii za druhým stoperem. Krásně mě našel a já se snažil to hrát tak, jak jsem to chtěl. Na zadní tyč, aby to sklouzlo. A jsem rád, že to vyšlo," pochvaloval si Necid.

Člen širšího kádru reprezentace navázal na vítězný gól, kterým rozhodl o výhře Slavie 1:0 v úvodním domácím utkání skupiny Evropské ligy proti Maccabi Tel Aviv. Vedle toho se dvakrát prosadil v lize a v domácím poháru.

"Já jsem rád, že jsem vůbec mohl přijít do Slavie, že se to odehrálo na poslední chvíli. A samozřejmě góly chci dávat vždycky. Jsem rád, že je dávám a pomáhám týmu. Může jich být samozřejmě vždy víc, ale musím být pokorný a v každém zápase pomáhat týmu. A pak se mi to odvděčí gólem," konstatoval.

Když jeho spoluhráč Danny ve Villarrealu ve 30. minutě zvýšil na 2:0 pro Slavii, Necid věřil, že Pražané získají tři body. "Hráli jsme dobře, nahoře, nenechávali jsme je hrát. Věřil jsem, že to dotáhneme do půle na 2:0. Ale pak jsme se zatáhli a oni jak mají kvalitu, dokázali nás přehrát. Z jejich brejku to bylo 2:1, škoda, že jsme to nedotáhli do poločasu na vítězství," litoval Necid.

"Hned vzápětí po gólu na 2:2 tam měl Kuba Hromada šanci, kdybychom dali, mohlo být veseleji. Škoda, já chci vždy vyhrát, ale musíme být za ten bod rádi a jedeme dál," řekl Necid.

Jeho celek po polovině skupiny drží neporazitelnost a je druhý o skóre za Villarrealem. "Začátek dobrý, mohlo být i více bodů. Vedli jsme v Astaně, vedli jsme tady. Ale takový je evropský fotbal, ty týmy dokážou potrestat naše chyby. Ale pro nás jedině dobře, že změříme síly s takovými kvalitními týmy a můžeme se posouvat dál. Villarreal je pořád favorit této skupiny, my chceme postoupit. Máme to dobře rozjeté, a když budeme takto pokračovat, věřím, že postoupíme," dodal Necid.