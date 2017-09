Praha - S radostí i odhodláním přijal útočník Tomáš Necid možnost hostovat ve Slavii z tureckého Bursasporu. Osmadvacetiletý fotbalista chce ve svém mateřském klubu ukázat, že nezapomněl střílet góly, pomoci k obhajobě titulu a vybojovat si návrat do české reprezentace.

"Mám velkou motivaci ukázat, že umím hrát fotbal a dávat góly. Být úspěšný se Slavií, a to jak já, tak celý tým. Chtěl bych si taky vybojovat zpět své místo v reprezentaci, ze které jsem vypadl. To mě netěší, ale musím se nejdřív opět rozehrát na klubové úrovni a dávat góly," řekl Necid v rozhovoru pro web Slavie.

O návratu do pražského celku moc nepřemýšlel, přestože měl i jiné alternativy. "Ani jsem v to nedoufal. Ještě ve čtvrtek o půlnoci jsem netušil, že sem přijdu. Pak mi ale volal manažer, že mu volal pan Tvrdík, jestli bych měl zájem. Tak jsem měl radost, že to proběhlo takhle bleskově," uvedl Necid. "Přišly nabídky z Nizozemska, kde to nedopadlo, i z Turecka. Tam přestupní období končí až za týden, takže byl ještě čas na rozhodování," přidal rodák z Prahy.

V Bursasporu s ním už moc nepočítali a v jarní části minulé sezony se neprosadil během hostování v Legii Varšava. "V Polsku jsem měl dobrý začátek, ale pak jsem se zranil a nedostal se do sestavy, takže to nebylo úspěšné období. Vyhrál se titul, což bylo fajn. Z mé strany to ale moc úspěšné nebylo, proto mám motivaci ukázat, že góly ještě umím dávat," prohlásil Necid.

Do Slavie se jako hráč zahraničního klubu vrací podruhé, na jaro 2014 ho "Sešívaným" zapůjčil CSKA Moskva. "Zažil jsem půlrok, kdy se málem sestoupilo. Nebylo to příjemné. Bylo to ale tři roky zpátky a věřím, že se to už nevrátí. Teď jsem přišel do hotového. Věřím, že budeme hrát hezký fotbal, já pomůžu nějakými góly a obhájíme titul," konstatoval Necid, který obleče dres s číslem 27.

Do Edenu se těšil i z rodinných důvodů. "Já i manželka jsme nadšení, že tu budeme spolu. Jsem rád, že budu i se synem Alexem. Do Turecka za mnou moc nejezdili, tak jsem tam byl většinu času sám," přiznal hráč se 44 starty a 12 góly v národním mužstvu.