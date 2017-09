Praha - Tomáši Necidovi stačily dva zápasy, aby se po svém návratu do Slavie zapsal mezi střelce. Jediným gólem zařídil vítězný vstup do Evropské ligy proti fotbalistům Maccabi Tel Aviv. A věří, že mu to pomůže se uvolnit a sbírat další góly. Třeba už v nedělním derby se Spartou.

"Máme tři důležité body, navíc pro mě důležitý gól na chycení. Jsem rád, že už tu první trefu mám za sebou a věřím, že mi budou góly přibývá," řekl Necid po utkání novinářům. "Já jsem rád za každý gól, a když se vyhraje, tak je radost dvojnásobná. Nejvíce mě ale těší, že máme tři body a vstoupili jsme dobře do skupiny," dodal.

Reprezentační útočník se prosadil ve 12. minutě, kdy k němu na zadní tyč propadl centr Sobola a Necid hlavou v pádu usměrnil míč o tyč do branky. "Bylo to těžké. Nejprve jsem nevěděl, jestli do toho jít nohou nebo hlavou, ale dost to skočilo, tak jsme do toho šel hlavou a povedlo se to zahrát tak, jak jsem chtěl," radoval se.

Ještě do poločasu měl další velkou šanci, ovšem ve skluzu netrefil odkrytou branku. "Nebylo to na dlouhou nohu, měl jsem to ideálně. Akorát jsem to netrefil. Mrzí mě to, protože kdybych to proměnil, tak jsme mohli druhý poločas odehrát klidněji a nemuseli se strachovat. Vést jen 1:0 není nikdy příjemné, protože může přijít jedna standardka, jeden brejk a může z toho být vyrovnání a ztráta bodů," hodnotil Necid.

Úvodní výhra může Slavii nakopnout v boji o postup ze skupiny, ale také do nedělního derby. "Skupina je hratelná, postoupit může asi každý. Musíme zvládat tyto zápasy doma a zkusit něco uhrát venku. Ale to je ještě daleko, zatím máme první tři body, což je povzbudivé," řekl Necid. "Je to také ideální impuls před Spartou. Vyhráli jsme těžký zápas a teď se můžeme v klidu připravit na derby," dodal odchovanec Slavie.

Svým výkonem vytvořil tlak na druhého hrotového útočníka Milana Škodu. "Kdo bude hrát proti Spartě? Na to se musíte zeptat trenéra. Je ale jedno, jestli bude hrát Škoďák nebo já. Hlavní je, abychom vyhráli. Důležitý je tým. Samozřejmě každý chce hrát, ale někdy to nevyjde," připustil.

Pro Slavii je prý důležité, že dnes i méně vytížení hráči dokázali odehrát dobrý zápas. "Slavia je velký klub s velkými ambicemi, proto musíme mít široký kádr. Všichni kluci dnes ukázali, že mohou v základu hrát a že se perou o sestavu. To je jen dobře pro Slavii," dodal Necid.