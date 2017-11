Mladá Boleslav - Před rokem dostal Jakub Nečas šanci v kádru fotbalistů Mladé Boleslavi, ale po půl roce ho Středočeši poslali zpět do Sparty. Nyní se vrátil jako hráč Bohemians Praha 1905 a gólem zařídil, že Mladá Boleslav s Klokany prohrála 1:2. O to větší radost měl ze své druhé ligové trefy v kariéře.

"Že jsem dal gól proti Mladé Boleslavi, to mě těší dvojnásob. Vyhráli jsme a já jsem po dlouhé době dal gól. Je to skvělé," radoval se po utkání Nečas z prvního ligového gólu od února.

V 63. minutě při brejku převzal míč, zamířil si to středem rozevřené mladoboleslavské obrany, prokličkoval mezi dvěma stopery a následně prostřelil brankáře Luďka Vejmolu. "Povedlo se mi jít do protipohybu Magerovi a pak prostřelit Vejmolu. Na stoperech mají typy spíše na vzdušné souboje, tak jsme si říkali, že budeme chtít hrát po zemi a dostávat se jim za záda. A nakonec jsme z toho dali vítězný gól," těšilo Nečase.

Ten se právě v Mladé Boleslavi nechytil. Sice si v jejím dresu řekl o pozvánku do národního týmu do 21 let, ale v létě ho Boleslav poslal z hostování zpět do Sparty. "Jak jsem se dozvěděl, že ho Boleslav nechce, tak jsem po něm okamžitě skočil, protože to je hráč přesně pro nás. Věřím, že ho gól může povzbudit. Uplatnil, na co má potenciál. Je opravdu rychlý, a když ho soupeř nechá rozeběhnout a sám zachová klid, tak je nebezpečný. Je to je velmi pracovitý, poctivý a pokorný a gól mu moc přeju," chválil svého svěřence trenér Martin Hašek starší.

Bohemians po výhře poskočili už na šesté místo tabulky a navíc pět zápasů v řadě neprohráli. "Je to super série. Čím více bodů získáme, tím budeme mít klidnější zimu. Jsme rádi, že jsme tam, kde jsme. A myslím, že je to zasloužené, že to není žádná náhoda. Za výkony, které předvádíme, si ty body zasloužíme," míní Nečas.