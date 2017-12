Moskva - Diametrálně odlišná byla vystoupení obránce Vojtěcha Mozíka na Channel One Cupu a na předchozím turnaji Karjala. Zatímco po úvodním podniku série Euro Hockey Tour ho spláchla vlna kritiky, jež zazněla i z úst reprezentačního kouče Josefa Jandače, tentokrát byl oporou. A své výkony navíc ozdobil dvěma góly; jeden dal Kanadě, druhý Švédsku.

"Já bych ale sám sebe nechtěl hodnotit, to je na trenérovi a jiných lidech. Určitě mi ale tento turnaj vyšel lépe než minule Karjala. Rozhodnutí je ale na trenérech. A do olympiády to bude ještě dlouhé," řekl Mozík novinářům.

Přes další reprezentační gól odmítal čtyřiadvacetiletý pražský rodák se zkušenostmi z NHL, kde odehrál sedm utkání za New Jersey, roli střelce. "Jsem nohama na zemi. I když jsem samozřejmě moc rád, když mi tam takhle něco spadne. Daří se mi v KHL a teď jsem to přenesl do nároďáku," pochvaloval si Mozík, jenž v 42 duelech za Podolsk nasbíral 23 bodů za pět branek a 18 asistencí.

Pocit z turnaje měl celkově velice dobrý, zejména proto, že český výběr vyhrál všechny tři zápasy. "A i když ten první proti Finsku nebyl z naší strany úplně nejlepší, tak myslím, že pak proti Kanadě a dnes proti Švédsku jsme odehráli super zápasy," prohlásil Mozík.

Úspěch proti Švédům nakonec týmu vynesl druhou příčku v celkovém pořadí turnaje. "Výhra je super, odehráli jsme další super utkání. Jen škoda, že jsme trochu polevili na začátku třetí třetiny, ale pak jsme to zvládli. Pro nás další super zápas," podotkl Mozík.

I když věděl, že na povedeném představení s výsledkem 4:1 bylo kromě mnoha pozitiv ještě několik nedostatků. "Měli jsme hodně vyloučených a trošku se to tam rozkouskovalo ve druhé třetině, kdy jsme tam možná mohli odskočit i na 3:0, ale nepovedlo se, škoda. Za stavu 3:0 by to možná bylo v klidu, ale zaplaťpánbůh jsme vyhráli. A já myslím, že zaslouženě."

Zápas tak byl i povedenou odvetou za předchozí vzájemný duel v Örebru a porážku 3:5. "Ani tam jsme neodehráli špatné utkání, ale rozhodly to přesilovky na konci třetí třetiny. Myslím, že dnes jsme jejich početní výhody ubránili rozhodně lépe. A navíc jsme sami také skórovali v přesilovce, takže super," uzavřel Mozík.