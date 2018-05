Kyjev - Mnoho fotbalistů sní o tom, že si zahraje finále Ligy mistrů, německý brankář Loris Karius by však zřejmě nejraději zapomněl, že se ve finále objevil. Dvěma obrovskými chybami se totiž podepsal pod to, že Liverpool v Kyjevě prohrál s Realem Madrid 1:3. Sám pak nechápal, co se stalo a omlouval se fanouškům i spoluhráčům.

Karius v úvodu druhé půle za stavu 0:0 předvedl málokdy vídanou chybu, když po chycení míče chtěl rychle rozehrát výhozem na spoluhráče, ale přímo tak nabil dobíhajícímu Karimovi Benzemovi, který poslal míč do prázdné branky. Poté ho krásnými nůžkami překonal Gareth Bale, to byl Karius bez šance. Jenže pak přidal další chybu, když Baleova střela z dálky mířila přímo na něj, přesto ji Karius pustil za svá záda.

"Nevím, co se stalo. Moc mě to mrzí kvůli fanouškům a spoluhráčům. Prohrál jsem finále. Kluci se mě snažili povzbudit v kabině, ale já se jim mohu jen omluvit," řekl po utkání Karius. Ten jen těsně před osudnou chybou dostal nepříjemný úder do hlavy od protihráče Sergia Ramose, ale nezdálo se, že by ho to následně ovlivnilo.

Spoluhráči se Kariuse zastávali. "Vyhráváme společně a společně i prohráváme. Nemůžeme vinu házet na Lorise. V takovém zápase se může stát cokoli," prohlásil stoper Virgil Van Dijk. "Neviníme Lorise. V kabině jsme všichni zničení, ale musíme to hodit za hlavu a dívat se dopředu na další sezonu," přidal Andy Robertson.

Pro hráče Liverpoolu bylo velkou ranou zranění spoluhráče Mohameda Salaha z 26. minuty, kvůli kterému musela největší hvězda týmu střídat. A od té doby byl Real na koni. "Do zranění Mohameda jsme byli lepším týmem. Pak ale přišla chyba a vzápětí neskutečný gól Balea. Jim vycházelo všechno, nám to dnes nebylo přáno, ale vrátíme se ještě silnější," dodal Robertson.

"Není to o Lorisových chybách, ale o celém týmu. Prostě jsme nebyli dost dobří, abychom Real porazili," dodal kapitán Jordan Henderson.

Také německá legenda Michael Ballack souhlasí, že Real vyhrál zaslouženě, i když mu pomohly Kariusovy chyby. "Není běžné, aby brankář udělal v jednom utkání dvě takové chyby, jaké dnes udělal Karius. Ale to nemění nic na tom, že Real vyhrál zaslouženě. Hrál mnohem zkušeněji a jsou správnými šampiony," prohlásil bývalý německý záložník, který hrával za Leverkusen, Bayern a Chelsea.