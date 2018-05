Hradec Králové - Lukáš Nečesaný, který je obžalovaný z pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích, podal stížnost k Ústavnímu soudu. Domáhá se v ní práva na spravedlivý proces. Uvedl to dnes portál Česká justice. Krajský soud v Hradci Králové se má Nečesaného případem opět začít zabývat 14. května, a to již popáté. Poslední rozsudek krajského soudu z listopadu 2017, jímž byl Nečesaný zproštěn viny, zrušil letos v březnu odvolací Vrchní soud v Praze.

Stížnost Nečesaného dorazila na Ústavní soud 27. dubna. Zatím se podle mluvčí soudu Miroslavy Sedláčkové nedá říct, kdy by o ní soud mohl rozhodnout. "Průměrná délka řízení v ústavních stížnostech individuálních je kolem šesti měsíců, záleží na složitosti věci a procesních okolnostech," řekla dnes ČTK Sedláčková.

Postup Vrchního soudu v Praze napadl ve stížnosti k Ústavnímu soudu advokát Zdeněk Koudelka. Vrchní soud podle něj postupuje v rozporu se závazným právním názorem Nejvyššího soudu (NS) a obžalovanému upírá právo namítat podjatost soudce. Nečesaný navrhuje rozhodnutí vrchního soudu zrušit a zároveň navrhuje odložení vykonavatelnosti rozhodnutí do doby, než Ústavní soud rozhodne.

Koudelka kritizuje přístup vrchního soudu, který "fakticky zrušil rozhodnutí nalézacího soudu proto, že se mu nelíbí hodnocení důkazů vedoucí ke zproštění obžaloby". Nečesaný v ústavní stížnosti, kterou má Česká justice k dispozici, postup vrchního soudu rozporuje a namítá, že rozhodl v rozporu se základním právem člověka domoci se svého práva u nezávislého a nestranného soudu.

Pokud soud rozhoduje v neveřejném zasedání, musí o tom informovat účastníky, aby případně mohli namítat podjatost senátu, uvedl Koudelka. Podle něj byl Nečesaný nemožností podat námitku podjatosti krácen na svých právech. Stěžovatel pak uvádí, že stížnost podává, přestože ještě řízení není skončeno a neexistuje meritorní rozhodnutí. Nemá se ale nyní jak jinak bránit než ústavní stížností, uvedl server.

Podle spisu Nečesaný napadl ženu 21. února 2013 před koncem pracovní doby, opakovaně ji udeřil do hlavy a ukradl jí doklady a přes 10.000 Kč. Vážně zraněnou našel její syn, život jí zachránili lékaři hradecké nemocnice. Nečesaný obvinění opakovaně odmítl.

Původní senát krajského soudu s předsedou Jiřím Vackem poslal Nečesaného v lednu 2014 na 16 let do vězení, Vrchní soud v Praze rozhodnutí zrušil. Vacek podruhé uložil šestnáctiletý trest, vrchní soud verdikt o tři roky zmírnil. NS rozsudky zrušil a propustil Nečesaného z vězení. Krajský soud Nečesanému ale v dubnu 2016 dal opět 13 let, odvolací vrchní soud rozsudek potvrdil. Po dovolání v prosinci 2016 NS trest Nečesanému přerušil a oznámil, že předchozí rozsudek zrušil. Počtvrté, již pod novým senátem, hradecký soud Nečesaného pro nedostatek důkazů zprostil obžaloby.