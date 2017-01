Praha - Za vyzrazení utajované zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) uložil soud někdejší šéfce premiérova kabinetu Janě Nečasové (dříve Nagyové) podmíněný trest v délce 1,5 roku, lobbistovi Ivu Rittigovi a jeho právníkovi Davidu Michalovi pak devítiměsíční podmínku. Bývalého poradce ministra zemědělství Tomáše Jindru soud obvinění zprostil. Dnešní verdikt, podle nějž má Nečasová navíc na tři roky zakázáno pracovat ve funkcích s přístupem k utajovaným informacím, není pravomocný.

Rittig se podle verdiktu dověděl v roce 2012 od Nečasové a ministra zemědělství, že premiér Petr Nečas (ODS) dostal utajený materiál od šéfa BIS. Dovodil, že se týká právě jeho, a proto poslal svého advokáta na schůzku s Nečasovou, která prý právníkovi obsah zprávy sdělila. Rittig pak údajně mohl učinit kroky k zakrytí svého vlivu na státní orgány.

"Máme za prokázané, že se paní Nečasová k obsahu zprávy dostala, i když není jasné jak, a že byl obsahem jednání, které vedla s panem Michalem," konstatoval předseda senátu pražského městského soudu Petr Novák. "Nebyl to pan Jindra, kdo vzbudil v panu Michalovi úmysl spáchat trestný čin. Podle toho, co máme zaznamenáno, to byl výhradně pan Rittig," doplnil, proč Jindru jako jediného osvobodil.

Čtveřice obžalovaných vinu odmítá, Rittig a Michal se na místě odvolali. Lobbista obžalobu označil za absurdní, žádné utajované informace prý nikdy neměl k dispozici. Nečasová zdůrazňovala, že takovým postupem by ohrozila jak své zaměstnání, tak i premiéra, s nímž v té době měla už dlouholetý vztah. Od Nečase prý dostala úkol, aby zkontaktovala lidi z okolí ministra zemědělství a tlumočila jim premiérovu nelibost kvůli dění v resortu, a proto jednala s Michalem. "Nám se zdá, že to vystoupení se asi poněkud nebude úplně přesně shodovat se skutečností," komentoval soudce dnešní závěrečnou řeč Nečasové.

Státní zástupce požadoval pro Nečasovou tříletou podmínku a pětiletý zákaz činnosti, pro trojici obžalovaných mužů chtěl podmínku v poloviční délce a peněžité tresty.