Praha - Bývalý premiér Petr Nečas (ODS) dnes při výpovědi u soudu odmítl tvrzení obžaloby, že na konspiračních jednáních podplácel poslance příslibem lukrativních míst. Řekl, že neveřejné schůzky jsou v politice běžné a že by bez nich nikdy nebylo dosaženo žádné dohody. Řekl, že se snažil vyřešit rozkol v ODS a jeho zájmem bylo nalezení politického kompromisu, nikoliv to, aby trojice rebelujících občanskodemokratických poslanců odstoupila z funkcí.

Kauza, která přispěla k pádu Nečasovy vlády, má kořeny v roce 2012, kdy se vládní koalici nepodařilo zvrátit ve Sněmovně senátní veto balíčku daňových změn. Spolu s opozicí hlasovalo několik poslanců ODS, mezi nimi Marek Šnajdr, Ivan Fuksa a Petr Tluchoř. Rebelové později umožnili schválení balíčku tím, že složili poslanecké mandáty. Šnajdr a Fuksa vzápětí dostali lukrativní pozice ve státních firmách. Obžaloba tvrdí, že příslib takzvaných trafik byl podplácením.

"Musím kategoricky odmítnout, že došlo k jakékoliv dohodě mezi mnou a třemi poslanci Občanské demokratické strany. Toto se nikdy nestalo a není to pravda," řekl dnes Nečas u Obvodního soudu pro Prahu 1, který se případem zabývá.

Obžaloba podle něj smotala věci, které spolu nesouvisí, do jednoho zdánlivě souvislého děje. Připomněl, že na podzim 2012 se paralelně s děním kolem balíčku konal volební kongres názorově rozštěpené ODS. "Měl jsem zájem na nalezení politického kompromisu, aby všichni poslanci ODS hlasovali pro balíček," podotkl. Byl prý už v té době rozhodnutý, že v září 2013 oznámí svůj odchod z politiky, a svému nástupci chtěl předat stranu jako konsolidovanou a nerozeštvanou vzájemnými spory.

Popřel také to, že do jednání s rebelujícími poslanci jakkoliv zasahovali jeho dva spoluobvinění - tedy tehdejší šéfka jeho kabinetu a současná manželka Jana (dříve Nagyová) a Roman Boček, který býval Fuksovým náměstkem. U žádných klíčových rozhovorů podle Nečase nebyli, pouze domlouvali schůzky mezi ním a Tluchořem.

"Mezi mnou a panem poslancem Tluchořem bylo obrovské osobní napětí, dokonce by ho někdo mohl označit za nevraživost," uvedl Nečas a připomněl, že zařídil Tluchořovo sesazení z pozice předsedy poslaneckého klubu. Úkolem Bočka a Nečasové tak prý bylo toto osobní napětí obrousit.

Expremiér také tvrdí, že balíček by byl schválen, i pokud by pro něj trojice rebelů nehlasovala. "Tyto hlasy jsem nepotřeboval, tak jakou by mělo logiku, abych tyto poslance podplácel?" zeptal se soudu.

Nečasovi s Bočkem hrozí až šest let vězení. Nečasové až osm, protože navíc čelí obžalobě z krácení daní u luxusních darů, mimo jiné u drahých kabelek nebo kožichů.