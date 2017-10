Raleigh (USA) - Útočník Martin Nečas je mezi 23 hokejisty, které Carolina zařadila na soupisku pro start NHL. Osmnáctiletý hráč si vybojoval místo v prvním týmu přesto, že byl v tréninkovém kempu nejmladší, a může se těšit na premiéru v zámořské lize.

Nečas, po němž sáhlo vedení Caroliny při letošním draftu jako po dvanáctém hráči celkového pořadí, má devět zápasů na to, aby přesvědčil vedení, že je na NHL připravený. V opačném případě by putoval na farmu do Charlotte, nebo by mohl odehrát další sezonu v české extralize v dresu obhájce titulu Komety Brno.

"Každý odehraný zápas by byl skvělý. A kdyby to bylo devět utkání, byla by to paráda, protože každé by bylo splněným snem," řekl Nečas, kterému na soupisku pomohlo i zranění zkušeného útočníka Lee Stempniaka.

Ačkoliv byl draftován jako centr, v posledních dvou přípravných zápasech se objevil na křídle. Během úterního tréninku ale znovu alternoval na pozici centra s Jordanem Staalem, jejichž křídly byli Sebastian Aho a Elias Lindholm. "Bylo to vážně úžasné. Je skvělé být tady s takovými hráči," pochvaloval si Nečas.

Připustil zároveň, že do určité míry překvapil sám sebe, jak zvládl první tréninkový kemp týmu NHL. "Nevěděl jsem, jak dlouho tady vydržím, takže překvapení to pro mě opravdu asi trošku je. Každý je tu silný a rychlý. Vždyť se tady hraje nejlepší hokej a jde o nejlepší ligu světa. Potřeboval jsem jen hrát svou hru a ničeho se na ledě nebát," řekl Nečas.

Již v neděli uvedl, že pokud by se neudržel v prvním týmu, před farmou by preferoval návrat do Brna. Generální manažer Ron Francis by zřejmě nebyl proti. Rozhodnutí by prý bývalý vynikající útočník nechal na Nečasovi a jeho agentovi.

"Budeme to v Nečasově případě brát postupně zápas po zápasu. Nejdůležitější pro nás je, abychom měli jistotu, že děláme to nejlepší pro jeho rozvoj z dlouhodobého hlediska. Domníváme se, že má před sebou náramnou budoucnost a mohl by být dlouhá léta naším prvním, nebo druhým centrem," prohlásil Francis.

Velkou premiéru by mohl prožít rovněž druhý český hokejista, který byl vybrán během prvního kola letošního draftu, útočník Filip Chytil. New York Rangers avizovali, že s ním počítají do kádru pro úvod sezony. Debut v NHL má na dosah i reprezentační bek Jan Rutta, který se udržel v prvním týmu Chicaga.