Brno - Osmnáctiletý útočník Martin Nečas, který v úvodu sezony odehrál za Carolinu svůj premiérový zápas v NHL, považuje návrat do Brna na tuto sezonu za nejlepší cestu ve své další kariéře. Hokejový talent věří, že příští rok se už v zámořské lize prosadí natrvalo a bude platným hráčem. V Brně dnes Nečas poprvé trénoval, v pátek by měl nastoupit v extraligovém duelu proti Zlínu.

"Musím říci, že jsem krátké působení v zámoří bral jako úspěch. Dostal jsem se do prvního týmu, odehrál svůj premiérový zápas v NHL. Vždy jsem snil o tom, abych v této soutěži hrál. Nyní se budu snažit hrát v Kometě co nejlépe," řekl Nečas na dnešním setkání s novináři v Brně. Na ročním návratu do Komety se domluvil s vedením Caroliny, které rovněž preferovala jeho větší vytížení v české extralize.

"Dostal jsem na výběr. Nebylo by pro mě nejlepší, kdybych v zápasech v zámoří odehrál pouze šest nebo sedm minut," uvedl útočník. Do Brna se těšil. "Měl bych se zlepšovat. Když budu hrát dobře a budu mít hodně minut, tak mi to může pomoci. Chci se ukázat v co nejlepším světle a navázat na loňskou úspěšnou sezonu," řekl Nečas. V uplynulé sezoně si kvůli reprezentačním povinnostem na mistrovství světa osmnáctiletých nevychutnal závěrečnou jízdu Komety za mistrovským titulem.

Z páteční premiéry po návratu do Brna má trochu obavy. "Pár týdnů jsem nehrál pořádný zápas. Možná proto bude můj začátek těžší. Moc se těším na brněnské fanoušky," poznamenal Nečas, který by nastoupit v první útočné řadě společně s Martinem Eratem a Martinem Zaťovičem. I v zámoří sledoval zápasy Komety, viděl také poslední výhru Brna v Mladé Boleslavi. "Bylo super, že kluci dosáhli po třech prohrách na důležitou výhru, která by je měla nakopnout zase nahoru," uvedl.

O svém působení v NHL už si stihl promluvit s Eratem, který v zámořské soutěži strávil 13 sezon. "Erat toho zažil moc, je super, že je tady. Naučil jsem se systém, jak v NHL hrát. Absolvoval jsem tam všechno. Poznal, jak to v zámoří chodí, což je o level výše. Zažil jsem desetidenní trip, moc jsem si to užíval. Máme druhý nejmladší tým v NHL. Parta je výborná, tým perspektivní s dobrou budoucností," míní Nečas.

Návrat měl trochu komplikovaný. Chtěl být doma co nejdříve, aby se mohl rychle zapojit do přípravy. V pondělí ale strávil sedm hodin na letišti v Paříži, kde mu zůstaly hokejky. Proto dostal na dnešní trénink hole obránce Ondřeje Němce, které jsou podobné. V úterý byl na tréninku doma ve Žďáru nad Sázavou.

"Návrat do podmínek, které znám z minulé sezony, byl emotivní. Spoluhráči mě přijali dobře, s většinou z nich jsem byl v kontaktu. Mám velkou radost, že tady mohu opět hrát. Chci bojovat s Kometou o nejvyšší příčky a pokusit se zopakovat loňský úspěch. Mojí prioritou je co nejvíce pomoci týmu, individuální statistiky neřeším," dodal Nečas.