Hokejisté Brett Howden (uprostřed) z Kanady a Martin Nečas (vpravo) z ČR bojují o puk v semifinále MS do 20 let v Buffalu. Vlevo je Filip Zadina.

Hokejisté Brett Howden (uprostřed) z Kanady a Martin Nečas (vpravo) z ČR bojují o puk v semifinále MS do 20 let v Buffalu. Vlevo je Filip Zadina. ČTK/AP/Nathan Denette

Buffalo (USA) - Překvapení na účet obrovského favorita se nekonalo. Kanada si na mistrovství světa hokejistů do 20 let s chutí zastřílela i proti českému týmu a po jasné výhře 7:2 si zahraje o zlato proti Švédsku. V hlavách českých hráčů však zůstala nezodpovězená otázka, jak by se čtvrteční semifinálový duel vyvíjel, kdyby puk z hole Martina Nečase za stavu 1:0 mířil o kousek níž a místo na horní tyči skončil v síti.

Ani vedení 2:0 by nic nezaručovalo, ale přece jen mohlo s mladými zástupci kolébky hokeje otřást. Skvělý nástup českého týmu je očividně zaskočil. Nečas pak v přesilovce trefil v obrovské příležitosti ze skákavé přihrávky horní tyč.

"Vedli jsme a střílel jsem skoro do prázdné brány, ale trefil jsem břevno. Kdybychom vedli 2:0, mohl to být trochu jiný zápas," uvedl Nečas, jeden z hlavních ofenzivních tahounů mužstva kouče Filipa Pešána.

Bylo patrné, že Kanaďané jsou rozhození dobrým nástupem soupeře, jenž vygradoval vedoucí trefou Filipa Zadiny. "Chtěli jsme hrát od začátku aktivní hokej a myslím si, že se nám to v první třetině dařilo. Na začátku utkání jsme byli i sami překvapení. Nečekali jsme, že budeme až takhle vynikat," pochvaloval si povedený vstup útočník Martin Kaut.

Jenže místo zvýšení na dvoubrankový rozdíl se český výběr následně nevyvaroval faulů a zbytečnými vyloučeními posadil Javorové listy na koně. "Chtěl jsem puk lehce vyhodit, ale postavil se mi a omylem jsem jej vyhodil ze hřiště. Šli jsme do oslabení a Kanada vyrovnala," prohlásil Kaut. "Pak jsme udělali další dva zbytečné fauly, které soupeř potrestal. To nás položilo," připomněl Kaut, jak rychle se situace na ledě obrátila.

"Kanada tam pak využila tři přesilovky za sebou a ve druhé třetině nás jednoznačně přejela. Nastoupili jsme do ní jako úplně jiný tým a nehráli jsme dobře. Nechávali jsme se zbytečně vylučovat a hodně jsme propadali," připustil Nečas, jehož tým už po druhé části prohrával jasně 1:6.

"Po první třetině jsme pořád věřili, že s tím ještě něco uděláme. Během druhé přestávky jsme si řekli, že už se budeme chystat na další zápas. Proto jsme chtěli třetí třetinu dobře zvládnout, abychom se od ní mohli odpíchnout v dalším utkání. Bylo to už to pak trochu lepší a bojovali jsme. Snad si to přeneseme i do bitvy o bronz," řekl Kaut.

"Chtěli jsme hrát s Kanadou ve třetí třetině vyrovnaně, což se nám docela povedlo. Doufám, že příští utkání začneme tak dobře jako proti Kanadě," dodal Kaut. "Ve třetí třetině už to byl zase trochu jiný hokej, Kanaďané už v ní tolik nelétali. Chtěli jsme odehrát dobrou třetinu, abychom se trochu nakopli před dalším utkáním. Nezbývá nám nic jiného, než si odpočinout a dobře se vyspat, abychom porazili Američany," řekl Nečas.

Kaut považuje pro duel s USA za zásadní, aby si mužstvo nadále věřilo a vyvarovalo se zbytečných faulů. "Proti Kanadě se nám tohle bohužel nepovedlo. Měli bychom zase začít využívat přesilovky, protože v semifinále jsme neproměnili ani jednu. Kdybychom nějakou dali, tak si myslím, že zápas mohl vypadat úplně jinak," podotkl Kaut.

Hráči věří, že v souboji o bronz domácí Američany překvapí. "Musíme hrát hru, kterou jsme tady předváděli celý turnaj. Určitě nesmíme hrát tak jako ve druhé třetině s Kanadou, musíme se vyvarovat vyloučení a hrát svůj hokej," nabídl recept na překonání silného soupeře Nečas.