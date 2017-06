Chicago - Hokejový útočník Martin Nečas si užil velký okamžik své kariéry. V pátečním draftu NHL v Chicagu si osmnáctiletého centra Komety Brno vybrala na 12. místě Carolina. Nejvýše draftovaný český hráč letošního výběru nováčků věří, že až posbírá ještě v nadcházející sezoně další zkušenosti a nabere sílu, mohl by být za rok na start ve slavné soutěži dobře připravený.

"Je to jeden z nejlepším momentů v mém v životě. Jsem šťastný, že tu můžu být a že jsem v tak skvělém klubu, jako je Carolina," řekl Nečas v rozhovorech pro média zveřejněných na videonahrávkách na nhl.com/cs i oficiálních stránkách Hurricanes.

"Je to skvělé. Bral bych úplně každé místo. Říkal jsem, když to bude první patnáctka, tak to bude skvělé. Je to 12. místo a Carolina a jsem za to hrozně rád. NHL je můj sen a udělám pro to všechno, abych se do toho dresu oblékl jednou ve výstroji a zahrál si," uvedl rodák z Nového Města na Moravě.

Sen o startu ve slavné soutěži se mu zase o něco více přiblížil. Nečas už před draftem přiznal, že by rád zůstal ještě rok v extralize v Kometě Brno. "V dětství i teď byla NHL můj sen. Jsem draftovaný, budu na sobě každý den makat a věřím, že jednou budu v NHL. V příští sezoně pro to udělám všechno, připravím se a věřím, že za rok se tam dostanu," prohlásil Nečas.

V dresu Komety v uplynulém ročníku v nejvyšší soutěži debutoval a 51 zápasech zaznamenal 19 bodů za 11 gólů a osm asistencí. Pochvaloval si zkušenosti, které sbíral, především od dlouholetého hráče NHL Martina Erata. "Věřím, že za rok budu na NHL připravený," prohlásil Nečas.

Popsal se při představování novinářům jako typický tvůrce hry, který má rád ofenzivní i defenzivní hru, i jako dobrý bruslař. "Potřebuju ale ještě pracovat na tom, abych zesílil," uvedl Nečas.

NHL pravidelně sleduje. "V minulé sezoně jsem se díval na všechny sestřihy. Znám hráče ze všech týmů, NHL je nejlepší liga na světě,," řekl Nečas a přidal své oblíbence. "Z českých hráčů se mi líbí nejvíce David Krejčí, je to všestranný centr. Jediný problém je, že je často zraněný, ale je to jeden z nejlepších českých hráčů. Líbí se mi také Jeff Skinner, to je velmi dobrý hokejista," přidal možného spoluhráče.

Náznaky, že by mohl zamířit do Caroliny, Nečas žádné neměl. "Měl jsem s nimi velmi dobré pohovory, ale člověk netuší, kdo si jej vybere. Kdybych si mohl vybrat, tak je mi to úplně jedno, jaký to bude tým. Jsem za Carolinu velice šťastný," zopakoval Nečas.

U Hurricanes cítí možná o trošku větší šanci se prosadit, než u klubů, které jsou tradičně na špičce soutěže. "Je to asi určitě větší šance než třeba ve Washingtonu, který má nabitý tým samými hvězdami v útoku. V každém klubu NHL jsou výborní hráči a dostanete se tam, jen když budete lepší než ti ostatní. Já budu makat každý den a budu se pořád zlepšovat, abych si třeba za nějaký rok zahrál," prohlásil Nečas.

Draft si užil se svými rodiči, kterým je vděčný za jejich podporu. "Přivedli mě k hokeji a žijí ten můj sen se mnou celou dobu. Podporují mě a jsem jim za to hrozně vděčný, protože bez nich bych tady nemohl být. Jsem hrozně rád i za ně, že mě vybrali a oni mohou být šťastní," dodal Nečas.