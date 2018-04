Plzeň - Gólem a asistencí se podílel devatenáctiletý útočník Martin Nečas na vítězství Komety Brno ve druhém semifinále hokejové extraligy na ledě Plzně 4:1, díky kterému si úřadující mistr odvezl ze západu Čech vedení 2:0 na zápasy. Talentovaný mladík, který na startu sezony okusil i NHL v dresu Caroliny, ozdobil svůj výkon i krásnou individuální akcí při gólu na 3:0. Kometu v ideálním rozpoložení považuje Nečas v extralize na neporazitelnou.

"Góly a nahrávky mě těší. Hlavní je druhý bod z Plzně. Je to pro nás výborný začátek série," radoval Nečas. Talent českého hokeje se podílel už na titulu Komety v uplynulé sezoně. "Letos si to užívám mnohem víc. Už nejsem žádný nováček. Jsem tu o rok déle a budu tu tentokrát až do konce. Doufám, že půjdeme za titulem," uvedl Nečas.

Brněnský tým kráčí za obhajobou zatím suverénně bez jediné prohry. "Snažíme se hrát dobře z obrany. Máme čtyři vyrovnané lajny a to je naše síla. Pokud takhle budeme hrát pořád, tak nejsme k poražení," myslí si hráč, který má zatím za Carolinu v NHL jeden start.

Na výborně organizovaně hrající Kometu zatím nestačí ani vítěz základní části Plzeň. "Hrajeme jednoduše kolem modrých čar, to je naše taktika. Pak chodíme do přečíslení a z toho dáváme góly," poodhalil Nečas herní plán svého týmu. "My jsme se snažili hrát pořád stejnou hru. Oni už pak začali být trochu nervózní, faulovali a to se nám vyplatilo," dodal 184 centimetrů vysoký centr, kterého často Západočeši brání pouze za cenu nedovolených zákroků.

"Je to play off. To je normální. Hokejista na to musí být připravený. Včera jsem dostal trochu na žebra, dnes koňara, ale to bude v pohodě," uvedl střelec krásné třetí branky.

Parádně se uvolnil přes zkušeného obránce Petra Kadlece a zakončil bekhendem do odkryté branky, protože takový manévr nečekal ani gólman Miroslav Svoboda. "Kluci mi říkali, ať víc střílím. Nakonec jsem udělal stejně stahovačku a naštěstí to vyšlo," řekl Nečas.

Přínos mladých hráčů na dvanácté brněnské výhře ve vyřazovacích zápasech za sebou vyzdvihl obránce Ondřej Němec. "Máme mix zkušeností a dravého mládí. Ti kluci vyzrávají zápas od zápasu. Mají už větší roli. Každý v týmu dělá, co má," chválil spoluhráče třiatřicetiletý bývalý reprezentant.

Vítězné tažení Komety play off vidí jako výsledek dodržovaní stanovené taktiky. "Do každého zápasu jdeme s pokorou. Bylo to stejné i minulou sezonu. Chceme plnit to, co si řekneme. Zatím nám to stoprocentně vychází a nemáme důvod cokoli měnit," řekl Němec.

"Nesmíme se nechat vyprovokovat, jako to na nás zkoušely třeba Vítkovice. Podle mě máme dost zkušený tým na to, abychom dokázali plnit to, co nám trenéři řeknou. Abychom se posouvali dál, kam chceme," dodal účastník únorových olympijských her v Pchjongčchangu.

Za klíčového muže brněnské sestavy považuje gólmana Marka Čiliaka. "I loni byl v play off fantastický. Dnes i včera a s Vítkovicemi vždy předvedl v pravou chvíli zákrok, který celé mužstvo skvěle nakopne. Je to opět základní stavební kámen našeho týmu," prohlásil Němec. "My věříme jemu a on nám. Když nastane chyba, tak on je tam a fantastickým zákrokem nás podrží. Doufám, že mu to vydrží," řekl mistr světa z roku 2010.