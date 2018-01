Litvínov - Talentovaný útočník brněnské Komety Martin Nečas jako kdyby se dál vezl na úspěšné vlně z juniorského světového šampionátu v Buffalu. Na sledované akci přispěl ke čtvrté příčce 11 body v sedmi zápasech, první extraligové utkání na ledě Litvínova absolvoval v podobném duchu a připsal si tři body za gól a dvě asistence.

"Jsem spokojený osobně za ty tři body, ale především, že máme jako tým sedmou výhru v řadě a tři body za výhru. To je výborné. Když k tomu pak máte i nějaké individuální body, tak to potěší. My jsme tu ale proto, abychom uspěli jako tým," řekl Nečas v rozhovoru s novináři.

Návrat z dvacítek znamenal přece jen velkou změnu. "Je to tady trochu pomalejší, než na dvacítkách, kde se hodně lítá. Tady už je to chlapskej hokej, je to více o taktice. V tom je asi největší rozdíl. A pak samozřejmě v šířce hřiště," porovnával osmnáctiletý forvard, jehož si při loňském draftu vybrala do svých řad z 12. místa Carolina a za Hurricanes už stihl odehrát i jedno utkání.

"Hrálo se mi dneska dobře, možná i díky tomu, že za ty dny, co jsem tady zpátky, jsem se na dnešek asi poprvé pořádně vyspal. Zase si začínám zvykat, bylo to dobré," pochvaloval si Nečas.

Odehrál 19 minut a šest vteřin, v útoku Komety nejvíce po zkušených lídrech Martinu Nečasovi a Martinu Zaťovičovi. A byl hodně vidět, evidentně si i hodně věřil. "Hodně mi pomohl prostor a čas na ledě, který jsem na šampionátu měl. Samozřejmě i ty body pomůžou psychice. Celkově to všechno člověku pomůže na sebevědomí. Jen doufám, že to tak bude pokračovat i dál," přál si Nečas.

Obhájce titulu působil pod Krušnými horami suverénním dojmem. Výměna na trenérském postu Litvínova ho nijak nerozhodila. "Čekali jsme, že domácí do toho vstoupí naplno a budou hrát hodně agresivně po výměně trenéra, ale dobře jsme se na to připravili. Litvínov nehrál špatně, ale měli hodně vyloučených, což nás trošku nakoplo. Hráli jsme tam pět na tři, dali jsme z toho gól a myslím, že jsme odehráli celý zápas dobře," uvedl Nečas.

Brněnští sbírají úspěchy i proto, že hrají výborně směrem dozadu. Během úspěšné série inkasovali v sedmi utkáních celkem jen sedm branek. "Snažíme se hrát jednodušeji, než tomu bylo v sezoně předtím. Tolik se s pukem nezdržujeme v obranném pásmu a snažíme se přecházet rychle do útoku. Z toho to myslím plyne. Předtím jsme dělali moc chyb, teď je jich méně, dostáváme i míň gólů a čím méně jich dostanete, je to samozřejmě lepší," řekl Nečas.