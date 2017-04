Brno - Hokejový útočník Martin Nečas bude ve finále extraligy chybět v sestavě Brna, vedení Komety se jej totiž rozhodlo uvolnit do reprezentace, kterou čeká od pátku na Slovensku mistrovství světa hráčů do 18 let. Jeden z největších českých talentů této věkové kategorie má být kapitánem týmu a klíčovou postavou mužstva.

"V pondělí jsem dlouho hovořil s koučem (reprezentace) Václavem Varaďou a naprosto jeho rozhodnutí respektuju. My Martina pustit musíme a víc bych to teď komentovat nechtěl," uvedl majitel klubu, generální manažer i trenér v jedné osobě Libor Zábranský na webu Komety.

Nečas byl pevnou součástí brněnské sestavy v základní části extraligy i v play off, ve kterém je se čtyřmi góly druhým nejlepším střelcem mužstva. Lépe je na tom jen Vojtěch Němec. Již dříve Kometa pro potřeby reprezentační osmnáctky uvolnila i obránce Filipa Krále, který také v play off naskakoval do hry z pozice sedmého beka.

Zábranský na klubovém webu poukázal na fakt, že se Brno stejně jako týmy Pardubic a Jihlavy, které ještě nyní hrají, bude muset navíc vypořádat s pravidly o nasazování mladších hráčů do extraligových zápasů. Na soupisku pro utkání totiž mohou využít maximálně 18 hráčů do pole ve věku 20 let a starší. Pokud chtějí využít i zbývající dvě místa, musí nasadit juniory.

"Na mistrovství světa jedou například Škarek, Zadina, Kaut, ale výjimka se neruší. Je potřeba si uvědomit, že ať je to baráž nebo finále, tak majitelé platí hráče, celý rok se o něco snažíte a kluci v klíčové fázi sezony odjedou na reprezentační akci. Je to nová věc, asi nikdo nepočítal s tím, že mladí hokejisté budou takhle důležití pro tým," uvedl Zábranský a připomněl, že v průběhu MS hráčů do 20 let vedení Českého svazu ledního hokeje pravidla pro start juniorů každoročně upravuje. "Měli bychom se z toho poučit a udělat výjimku i v této kategorii," řekl.