Praha - Už před touto sezonou se chtěl hokejový útočník Vladimír Sobotka vrátit z ruského Omsku do NHL, ale nakonec se dočkal až nyní v jejím závěru. Klub St. Louis s ním počítal už v září do přípravného kempu, jenže devětadvacetiletý centr musel dodržet poslední rok tříletého kontraktu v Rusku. Blues jej tak získali až poté, co Avangard vypadl ve čtvrtfinále play off KHL.

"Nebylo to jednoduché, stále se objevovaly možné administrativní překážky či neochota posunout věci do finále," popsal Sobotka peripetie návratu do NHL v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která jej zastupuje.

"Právě z tohoto důvodu jsem od předchozích agentů přestoupil ke Sport Investu a vše se konečně dalo do pohybu. Manažeři Robert Spálenka i Craig Oster v Americe udělali obrovský kus práce a já jim moc děkuji. Hodně mi zjednodušili život," doplnil Sobotka.

Po uzavření tříletého kontraktu s Omskem měl mít klauzuli, která by mu dovolovala po každé sezoně odejít NHL. Ale podle deníku St. Louis Post-Dispatch byla smlouva kvůli ekonomické krizi v Rusku předělána a platná klauzule z něj vypadla. A vyplatit se z kontraktu údajně částkou ve výši tří milionů dolarů nedávalo Sobotkovi smysl.

Roční kontrakt s Blues na 2,725 milionu dolarů, který mu v roce 2014 stanovila arbitráž, naplní Sobotka až ve zbytku tohoto ročníku. Zároveň se dohodl i na nové tříleté smlouvě celkem na 10,5 milionu dolarů platné od nadcházejícího ročníku.

"Jsem hlavně rád, že to vyšlo. Byl to náš plán a všechno bylo splněné, jak jsem chtěl já," řekl Sobotka. Je rád, že se vrací do St. Louis, i když nabídku Omsku zvažoval. "Těžké rozhodování to bylo. Řekl jsem si, že to po těch třech letech v Rusku chci vyzkoušet zpátky do Ameriky. Už to bylo takové na hlavu v Rusku. Rozhodně je v Americe lepší život a chtěl jsem sám sobě dokázat, že na to mám," doplnil Sobotka.

Návratu do sestavy Blues by se měl dočkat už o víkendu. "Byl to asi náš nejzamotanější případ pro řešení. Vláďa měl na jedné straně platnou smlouvu s Omskem, která končila 30. dubna letošního roku, a na druhé straně měl arbitráží přiřčenou smlouvu se St. Louis, která je při jeho absenci odložena a musí ji odehrát v případě návratu do Ameriky," popsal Sobotkův agent Robert Spálenka.

"Museli jsme řešit několik věcí najednou. Bylo to ukončení smlouvy v Omsku, protože bez něj bychom vůbec neměli právo jednat v NHL o možnosti jeho návratu. V St. Louis jsme museli řešit odehrání té arbitráží přiřčené smlouvy co nejrychleji, aby mohl podepsat novou dlouhodobou smlouvu a dával mu návrat do NHL ekonomicky smysl," doplnil Spálenka.

Sobotku totiž Omsk lákal k prodloužení angažmá. "Dali mu nabídku na dvouletý kontrakt opravdu vysokých parametrů, takže Vláďa měl hodně zamotanou hlavu, pro co se rozhodnout. Zvítězila touha zahrát si ještě v nejlepší lize světa a pokusit se dokázat si, že patří mezi nejlepší hráče na světě," uvedl Spálenka.

V NHL mělo o Sobotku zájem více klubů. "S předstihem jsme byli osloveni San Jose, kteří chtěli získat jeho práva. St. Louis však s trejdem nesouhlasilo a práva na Vláďu si podrželo," dodal Spálenka.

Sobotka se vrací do St. Louis a dohraje sezonu v NHL

St. Louis - Český hokejový útočník Vladimír Sobotka se vrací do NHL do St. Louis a dohraje v dresu Blues tuto sezonu. Devětadvacetiletý centr, který poslední tři roky strávil v ruském Omsku v Kontinentální lize, se s vedením St. Louis zároveň dohodl i na nové tříleté smlouvě celkem na 10,5 milionu dolarů. Klub o tom informoval na svých webových stránkách.

Účastník zářijového Světového poháru v Torontu a dvou mistrovství světa figuroval v plánech reprezentačního trenéra Josefa Jandače i pro květnový šampionát, ale nyní jej čekají boje o Stanleyův pohár.

"Samozřejmě se moc těším, je to pro mě opět nová výzva. Doufám, že po těch třech letech nebudu mít problém se tam aklimatizovat, i když to bude nezvyk. Těším se hlavně na play off a doufám, že dojdeme co nejdál," uvedl Sobotka v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která jej zastupuje.

Nastupovat má s číslem 71, protože jeho bývalou sedmnáctku nosí Jaden Schwartz. St. Louis před play off ještě v sobotu nastoupí v Carolině a v neděli doma přivítá Colorado. "Plán zatím moc nevím. Musím ještě projít nějakými prohlídkami u doktorů, potom se začít připravovat s týmem. Čeká mě sezení s trenérem i manažerem týmu," doplnil.

"Není to jednoduchá situace, kluci v St. Louis celý rok bojují o play off a v případě mého nástupu prakticky někoho o místo v sestavě připravím. Hokej však podobné situace přináší a já věřím, že budu schopen týmu pomoct," doplnil Sobotka.

V případě vyřazení Blues by teoreticky mohl být k dispozici i pro MS. Byl v nominaci pro přípravu, ale nestihl se do ní zapojit. "Nároďák je pro mě priorita. Vždycky jsem říkal, že pokud budu zdravý, tak určitě rád pojedu," uvedl Sobotka.

"Bohužel mě zranění provázejí každou sezonu. Minulý rok jsem byl na operaci se zády, nějaká bolest tam furt je, ale snad by se to mělo zlepšit a nemělo by mě to omezovat. I když doktoři říkali, že by mě to mohlo doprovázet do konce života. Uvidíme, jak to bude dál. Možná budu mít v Americe lepší regeneraci a péči doktorů, než jsem měl v Rusku. To by taky mohlo pomoct," dodal.

NHL opustil v roce 2014, když se nedohodl se St. Louis na nové smlouvě a naopak podepsal s Omskem tříletý kontrakt údajně na čtyři miliony dolarů ročně. V srpnu mu pak arbitráž v NHL přiřkla jako chráněnému volnému hráči roční smlouvu s Blues na 2,725 milionu dolarů a právě tu nakonec naplní až ve zbytku tohoto ročníku.

Sobotka se už snažil vrátit do St. Louis před toto sezonou, ale Omsk trval na tom, aby naplnil smlouvu. Avangard v play off KHL vypadl ve čtvrtfinále a Sobotka se v minulých dnech dohodl na ukončení posledních dnů kontraktu, aby mohl zamířit do NHL.

Odchovance Třebíče draftoval v roce 2005 ve čtvrtém kole Boston, kam zamířil o dva roky později z extraligové Slavie. Blues jej získali v červnu 2006. V NHL odehrál za sedm sezon 381 zápasů a připsal si 123 bodů za 35 branek a 88 asistencí. Ve 40 duelech play off přidal 12 bodů (3+9). V KHL nasbíral za tři roky ve 156 duelech včetně play off 116 bodů za 41 gólů a 75 asistencí.

V září s ním St. Louis počítalo do přípravného kempu, ale Sobotka se po Světovém poháru kvůli platnému kontraktu vrátil do Omsku. Nyní se těší, že bude nejen produktivní, ale uplatní i schopnosti na vhazování a při hře v oslabení. Bude také náhradou za útočníka Robbyho Fabbriho, pro něhož po operaci kolena skončila sezona.