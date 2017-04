Brno - Střelec prvního gólu Komety Jozef Kováčik po třetím finále hokejové extraligy s Libercem přiznal, že si nebyl stoprocentně jistý, zda jeho střela skončila za brankovou čarou. Rozhodčí čekali na vyjádření svého kolegy u videa, který až po delší době potvrdil, že měl liberecký brankář Ján Lašák ruku s pukem v lapačce za čarou.

"Bylo to padesát na padesát. Lašák udělal pohyb do branky. Ale nebyl jsem na brankové čáře. Jen jsem doufal, že puk je v brance. Nebyl jsem si na sto procent jistý. Lašák střelu chytil grandiózně," řekl Kováčik novinářům.

Liberečtí hokejisté dokonce označili Lašákovu reakci za zákrok roku. "To nevím. Pokud to tak bylo, tak pro mě to byla parádní tečka. Jsem rád, že to tam prošlo. Respektive ruka zůstala za brankovou čarou. Lašák ruku po střele natahoval. Puk má nějakou rychlost a napnutou ruku odtlačí. Ale bomba to nebyla. Byla to však střela gólová, vítězná," uvedl Kováčik, který přiznal, že nemířil do určitého místa.

"Krejčík mi výborně přihrál. Snažil jsem se trefit puk co nejlépe. Ale nevybíral jsem si, zda to trefím pod růžek. Nebo pod horní tyčku. To nejde," poznamenal slovenský obránce. Na dotaz, co mu probíhalo v hlavě při dlouhém čekání na verdikt, uvedl: "Hlavně jsem si říkal, aby to bylo spravedlivé rozhodnutí. Celé finále by mělo o tom být. Jsem rád, jak to dopadlo."

Kováčik si přeje, aby Kometa udělala tečku za finálovou sérií už ve středu v Brně. "Je potřeba se dobře vyspat a udělat zítra pro úspěch maximum. Když budeme pokračovat v naší hře a Čiliak bude chytat tak, jak chytá, tak doufám, že se štěstí přikloní na naši stranu. Nechci nic zakřiknout, počkáme si na zítra," řekl Kováčik.

Kometa v play off působí suverénně. "Každý v týmu dělá, co má. Všichni hrajeme na maximum. Štěstí se přiklonilo k nám už od zápasu v konci základní části s Chomutovem, kdy jsme si jej přitáhli na svou stranu. A nyní se nám to vyplácí," míní Kováčik.

Finálovou sérii ale navzdory vedení 3:0 nepovažuje za snadnou a hladkou. "Dva zápasy v Liberci skončily o gól, druhý duel jsme vyhráli až v prodloužení. A dnes to bylo dlouhou dobu 2:0. Určitě proti nám hraje kvalitní soupeř, který udělá všechno pro to, aby dotáhl pokračování série do Liberce," uvedl Kováčik.