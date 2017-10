Uherské Hradiště - Gólman Slovácka Michal Daněk se v dnešním duelu proti mistrovské Slavii poprvé v této sezoně postavil do branky Slovácka v ligovém utkání. O své nominaci se dozvěděl až ráno, když ze sestavy kvůli viróze vypadla původně nominovaná jednička Milan Heča. Daněk se navzdory prohře 0:3 blýskl několika zdařilými zákroky a ve druhém poločase uchránil svůj tým od ještě vyšší porážky.

"Bohužel jsme prohráli a ztratili další body doma. Naše situace se komplikuje, protože nebodujeme. Když uhrajeme nějaký výsledek, tak je to jenom remíza, což je hodně málo," posteskl si před novináři Daněk, jenž považoval vstup Slovácka do utkání s pražským favoritem za slibný.

"I když to byl hrozně těžký zápas, tak si myslím, že jsme v úvodu dokázali se Slavií hrát vyrovnanou partii. Po prvním poněkud sporném gólu jsme ale psychicky odešli. Spoluhráči reklamovali faul na Hofmanna a přestali hrát. Pokud rozhodčí nepískne, tak se musí hrát. Důsledek byl inkasovaný gól," popsal Daněk důležitý moment utkání.

Po půlhodině hry přidal útočník Slavie Milan Škoda z penalty druhý gól. Akci předcházela ruka obránce Petra Reinberka v pokutovém území. "Asi sám Reinberk vůbec nevěděl, proč do toho takto šel. Věřil jsem si, že penaltu chytnu. Bohužel Škoda poslal míč na opačnou stranu, než jsem očekával," litoval čtyřiatřicetiletý brankář.

Do druhé poloviny utkání vstoupilo Slovácko se záměrem vstřelit kontaktní gól a tím se přiblížit naději na zvrat. Jenže zůstalo jen u odvážného plánu, který ztroskotal už po třiceti sekundách.

"Jen jsme vyšli ze šaten, tak jsme dostali třetí gól. A bylo po plánu. Potom už to bylo z naší strany jen harakiri. Hrálo se nahoru dolů. My jsme si žádné šance nevytvořili a Slavia chodila do brejků," uvedl Daněk.

Silný vítr, který trápil celou střední Evropu, průběh zápasu příliš neovlivnil. "V první poločase to bylo nepříjemné, neboť foukalo docela dost. Ale bylo to pro všechny stejné," konstatoval Daněk.

Slovácko sužuje dlouhodobý výsledkový útlum. V posledních devíti kolech nevyhrálo a vstřelilo v těchto zápasech jen tři branky. Na předposlední Brno má náskok pouze bod. "Nechci říci, že nás tato bilance svazuje. Je za námi teprve první třetina soutěže a ve hře je ještě spousta bodů. Ale nemůžeme spoléhat na to, že budou mužstva pod námi prohrávat," tvrdil gólman Slovácka.

poš slm