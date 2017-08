Letošní balonovou fiestu zahájili balonáři časně ráno 18. srpna v okolí hradu Bouzov na Olomoucku. Z ptačí perspektivy si mohli prohlédnout detailně i samotný hrad. Let a následné přistání přečkali všichni bez újmy. Vpodvečer je ještě čeká podobný let nad historickou Olomoucí.

Letošní balonovou fiestu zahájili balonáři časně ráno 18. srpna v okolí hradu Bouzov na Olomoucku. Z ptačí perspektivy si mohli prohlédnout detailně i samotný hrad. Let a následné přistání přečkali všichni bez újmy. Vpodvečer je ještě čeká podobný let nad historickou Olomoucí. ČTK/Horáková Alena

Bouzov (Olomoucko) - Pestrobarevná podívaná se časně ráno naskytla obyvatelům řady obcí v okolí hradu Bouzova na Olomoucku. Nebe nad jejich hlavami zakryly tři desítky horkovzdušných balonů, které se k němu vznesly při zahájení letošní balonové fiesty. Letos vzduchoplavce vítalo nebe bez mráčků a i ve výšce půl kilometrů nad zemí panovaly letní teploty. Z ptačí perspektivy si mohli balonáři prohlédnout letos detailně i samotný hrad. Let a následné přistání přečkali všichni bez újmy. Vpodvečer je ještě čeká podobný let nad historickou Olomoucí.

Video: Nebe nad Bouzovem zakryly balony 18.08.2017, 15:21, autor: Alena Horáková, zdroj: ČTK

Hromadnému letu nad Bouzovem předcházel start na louce pod hradem. Balonáři ji obsadili před 07:00, vzápětí se všude rozléhalo syčení hořáků s plynem a burácení ventilátorů. "Nejnáročnější je při přípravě na nic nezapomenout. Každý pilot to má tak nacvičené, že to není nic složitého. Jsou to všechno jednoduché kroky, je to jen o pečlivosti," řekl ČTK pilot Mirek Borkovec z brněnské Vzduchoplavební společnosti Viktoria.

K nebi se postupně vzneslo osmadvacet balonů, pilotovali je vzduchoplavci z celé republiky. Mnozí přijíždějí každoročně, Bouzov a jeho okolí je láká hlavně romantickou krajinou. Ze země vzduchoplavce mohli tentokrát sledovat například obyvatelé Jeřmaně, Bezděkova, Radnic, Pavlova či Loštic. Balony plachtily poměrně líně, bylo téměř bezvětří.

Zhruba hodinový let si členové posádek krátili honem na lišku, při němž se snažili speciální stuhou zasáhnout terč na zemi, nebo vyprávěním historek. V koši s pořadovým číslem tři se například vedla debata, zda už spadli předchozím účastníkům letu při pohledů dolů brýle z nosu. "Už se nám to stalo nad Brnem. Paní spadly dolů poměrně drahé dioptrické brýle. Tipli jsme ulici, která to bylam, a po přistání je šla hledat. Vylepila v ní také letáčky s prosbou o pomoc. A za týden volala - brýle se našly a dokonce nebyly rozbité," vzpomínal Mirek Borkovec.

Plodná bývá debata o různých tvrdých způsobech přistání. "Nejhorší je samozřejmě les, z porostů řepka, z toho se nedá dostat. Je tvrdá, pevná a prorostlá. Už jsme zažili ale také přistání do vzrostlé kukuřice," řekla ČTK pilotka z Viktorie Iva Vyroubalová. Vzápětí se svým kolegou pobledlou posádku ujišťovali, že dosud své pasažéry vždy bezpečně dopravili na zem. Stejně tomu bylo i dnes, kdy se koš lehce snesl na oraniště. "Dneska to nebyl rekord na dálku. Bylo to, jak říkají balonáři, takové hraní," doplnila Vyroubalová.

Balonová fiesta nad Bouzovem má dlouholetou tradici. Co do počtu balonů jde o jednu z největších akcí v republice. Vzduchoplavce nad hlavami lidé uvidí také v sobotu.