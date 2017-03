Řím - Neapol utnula v italské fotbalové lize domácí patnáctizápasovou vítěznou šňůru AS Řím. Hosté se zásluhou Driese Mertense prosadili v obou poločasech, pro belgického útočníka to znamenalo už 17. a 18. ligový gól v sezóně. V závěru zápasu upravil na konečných 1:2 Kevin Strootman. AS Řím zůstává na druhé pozici, na Neapol už má však náskok pouhých dvou bodů.

Mertens se poprvé prosadil ve 26. minutě, když využil přesné kolmice slovenského reprezentanta Marka Hamšíka a v plném běhu přehodil dloubáčkem Wojciecha Szczesnyho.

Také druhá branka belgického útočníka ve službách Neapole padla po rychlém protiútoku. V 50. minutě zakroutil Lorenzo Insigne z levé strany přesný centr a Mertens pohodlně sklepl míč za záda domácího brankáře. Římané už dokázali výsledek pouze zkorigovat, minutu před koncem řádné hrací doby se prosadil přízemní střelou Strootman.

AS Řím poprvé po patnácti zápasech nezískalo v rámci Serie A na své půdě tři body. Neapol se naopak na svého dnešního soupeře dotáhla na rozdíl dvou bodů a zůstává ve hře o druhé místo a přímý postup do Ligy mistrů.

Výsledky 27. kola italské fotbalové ligy:

AS Řím - Neapol 1:2 (89. Strootman - 26. a 50. Mertens),

18:00 Sampdoria Janov - Pescara,

20:45 AC Milán - Chievo.