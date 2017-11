Řím - Fotbalisté Neapole pouze remizovali v 12. kole italské ligy na hřišti Chieva Verona 0:0 a poprvé ztratili venku body. V čele ligy mají jednobodový náskok před Juventusem Turín, který porazil nováčka Benevento těsně 2:1. Úřadující mistr poskočil na druhé místo před Inter Milán, který poprvé zaváhal na domácím stadionu a remizoval s FC Turín 1:1. Inter zůstal stejně jako Neapol v sezoně neporažený.

Neapol nepotvrdila pozici velmi ofenzivního celku. Jedinou větší šanci ve Veroně měl v 21. minutě Callejón, minul však branku. Svěřenci kouče Sarriho ztratili body na půdě Chieva poprvé od března 2013.

Juventus měl sice od počátku proti Beneventu podle očekávání převahu, jediný gól úvodního dějství však vstřelili hosté. Z přímého kopu překonal gólmana Szczesného Ciciretti. Druhá půle ale patřila favoritovi, který otočil skóre zásluhou Higuaína a Cuadrada. Argentinský kanonýr Higuaín tak oslavil 50. ligový duel v dresu Juventusu. Benevento stále čeká na první bod.

V zápasu Interu s Turínem měl první velkou šanci v 38. minutě slovenský stoper domácího týmu Škriniar, jeho hlavičku ale gólman Sirigu vyrazil. Na druhé straně byl těsně před poločasem blízko brance Baselli. Neprosadil se ani domácí kanonýr Icardi krátce po změně stran. V 59. minutě už se skóre změnilo a hosté se dostali do vedení, když si Falqué navedl míč do středu a střelou k tyči překonal Handanoviče.

Trenér "Nerazzurri" Spalletti ale měl šťastnou ruku při střídání. Na hřiště poslal deset minut po inkasované brance Edera, který se dalších deset minut nato prosadil po Icardiho přihrávce ve vápně. Italský reprezentant vstřelil premiérový gól v sezoně. V závěru mohl dokonat obrat Vecino, jeho střela však skončila na břevně.

První poločas duelu Fiorentina - AS Řím nabídl gólové hody. Za hosty se dvakrát trefil Gerson, který si připsal první zásahy v dresu Římanů, kam přestoupil loni v létě z brazilského Fluminense. Na druhé straně skórovali Veretout a Simeone. Fiorentina mohla v poločase dokonce vést, v závěru ale Chiesovu střelu Alisson vyrazil na tyč.

Po změně stran potřetí poslal AS do vedení Manolas, od jehož hrudi se do branky odrazil centr od rohového praporku, jehož směr ještě trochu změnil Džeko. Definitivně rozhodl o zachování stoprocentní bilance Římanů z venkovních utkání tři minuty před koncem Perotti.

Boloňa prohrála v sobotu na svém hřišti s Crotone 2:3. Český obránce Stefan Simič odehrál v dresu Crotone celé utkání, boloňský záložník Ladislav Krejčí naskočil do hry z lavičky po poločasové pauze.

V první půli viděli diváci v rozmezí sedmi minut tři góly. V 38. minutě napálil Verdi míč z přímého kopu levačkou nechytatelně do brány a totéž předvedl i těsně před přestávkou, jen opačnou nohou. Mezi dva góly domácího střelce se ještě vklínil Budimirův zásah.

Po změně stran dostal Simič v 59. minutě žlutou kartu a jeho tým vývoj utkání otočil. Nejprve srovnal z penalty Trotta a v 70. minutě se podruhé trefil Budimir.

Italská fotbalová liga - 12. kolo:

Boloňa - Crotone 2:3 (38. a 45.+1 Verdi - 42. a 70. Budimir, 68. Trotta z pen..), FC Janov - Sampdoria Janov 0:2 (24. Ramírez, 84. Quagliarella),

Inter Milán - FC Turín 1:1 (79. Eder - 59. Falqué), Cagliari - Hellas Verona 2:1 (28. Ceppitelli, 85. Faragó - 6. Zuculini), Chievo - Neapol 0:0, Fiorentina - AS Řím 2:4 (9. Veretout, 39. Simeone - 5. a 30. Gerson, 50. Manolas, 87. Perotti), Juventus Turín - Benevento 2:1 (57. Higuaín, 65. Cuadrado - 19. Ciciretti), Bergamo - Spal Ferrara 1:1 (23. Cristante - 64. Rizzo),

20:45 Sassuolo - AC Milán.

Zápas Lazio Řím - Udine byl odložen kvůli podmáčenému hřišti.

1. Neapol 12 10 2 0 32:8 32 2. Juventus Turín 12 10 1 1 35:11 31 3. Inter Milán 12 9 3 0 23:9 30 4. Lazio Řím 11 9 1 1 31:12 28 5. AS Řím 11 9 0 2 21:7 27 6. Sampdoria Janov 11 7 2 2 24:13 23 7. FC Turín 12 4 5 3 17:19 17 8. Fiorentina 12 5 1 6 21:17 16 9. Bergamo 12 4 4 4 19:16 16 10. AC Milán 11 5 1 5 16:16 16 11. Chievo 12 4 4 4 14:19 16 12. Boloňa 12 4 2 6 11:15 14 13. Udine 11 4 0 7 18:22 12 14. Cagliari 12 4 0 8 11:21 12 15. Crotone 12 3 3 6 11:23 12 16. Spal Ferrara 12 2 3 7 10:20 9 17. Sassuolo 11 2 2 7 6:19 8 18. FC Janov 12 1 3 8 10:19 6 19. Hellas Verona 12 1 3 8 8:26 6 20. Benevento 12 0 0 12 5:31 0