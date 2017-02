Praha - Skupina Vypsaná fixa dnes vydala své osmé album. Jeho název skryla do obalu a fanoušci si ho musí vyluštit sami. Desku stejně jako před třemi lety v případě předchozí nahrávky Krásný smutný den kapela natočila pod dohledem producenta Ondřeje Ježka.

"Název můžete vyluštit v osmisměrce na obalu," řekl ČTK zpěvák a kytarista Vypsané fixy Michal Mareda vystupující pod jménem Márdi.

Album kapela zpočátku označovala jako desku V.N.H., což znamenalo 'vyjde na hromnice'. Skutečný název ukryla do osmisměrky, kam je třeba doplnit zvýrazněné části textů otištěných v bookletu. První úspěšní luštitelé zjistili, že nahrávka má název Tady to někde je.

Předchozí album Krásný smutný den podle Márdiho doplatilo na to, že se před jejím natočením odešel z rodinných důvodů z kapely baskytarista Daniel Oravec vystupující pod jménem Mejn. Album sice nahrál, ale poté kapela tři měsíce vystupovala s náhradním baskytaristou. "Na koncertech jsme proto z té desky hráli jenom tři nebo čtyři pecky. Teď bychom to po návratu Mejna chtěli napravit a představit na koncertech nové písně všechny," uvedl Márdi, který je autorem textů všech 12 skladeb. Pod hudbou jsou podepsáni všichni čtyři členové Vypsané fixy.

Skupina novinku natáčela za pomoci mobilního studia na čtyřech místech v Čechách - v Ústí nad Labem, Vernéřovicích na Broumovsku, ve Zlíně a na Seči. "Místa vybral producent Ondřej na základě toho, že jsou akusticky zajímavá, nebo je tam nějaký starý mixážní pult. Nejdřív nám to přišlo šílené, ale pak se ukázalo, jak dobrý nápad to byl. Každé místo potřebovalo jinak nazvučit, každé mělo jiný náboj. Nakonec to Ondřej smíchal ve svém studiu a všechna ta místa, tu atmosféru, tam dostal," řekl Márdi.

K novému albu připravila Vypsaná fixa sérii koncertů. Jarní část začne 3. března v Krnově a skončí 8. dubna v Jihlavě. Křest alba bude 11. března v pražském Paláci Akropolis. "Na konci roku by se měl odehrát koncert s pořadovým číslem 1982, takže plánujeme na 20. prosince nějaké speciální vystoupení v pražské Lucerně svázané s naší stejnojmennou písní 1982," dodal Márdi.

Vypsanou fixu založil Márdi v roce 1994. Debutová deska Lunapark vyšla v roce 1998. Více informací je na www.vypsanafixa.cz.